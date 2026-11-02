"TTT Rīga" basketbolistes atspēlē 14 punktu deficītu, tomēr piedzīvo zaudējumu Eirokausā
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" pirmdien Rīgā cieta zaudējumu FIBA Eirokausa trešajā mačā.
"TTT Rīga" F grupas spēlē ar 76:82 (20:31, 21:15, 15:22, 20:14) zaudēja Ramlas "Elitzur" no Izraēlas.
Mājinieces vadībā bija vien pašā spēles sākumā, pirmos divus punktus no groza apakšas gūstot Karlīnei Pilāberei. Viešņas atbildēja ar septiņiem gūtiem punktiem, bet ceturtdaļas vidū pēc vēl viena izrāviena astoņu punktu vērtībā un Anas Počekas divpunktu metiena panāca 11 punktu pārsvaru - 17:6, ar šādu pārsvaru beidzot arī pirmo ceturtdaļu.
Otrās ceturtdaļas sākumā "Elitzur" pārsvars pēc Limari Tomasas trīspunktu gājiena sasniedza 14 punktus (36:22), taču pēc tam "TTT Rīga" spēja atspēlēt gandrīz visu deficītu, pēc Šarlotes Skrebeles trīspunktu metiena panākot 40:41.
Vadībā mājiniecēm tikt neizdevās, taču 33. minūtē Laura Grinmane ar tālmetienu panāca neizšķirtu - 47:47.
Viešņas īsā laikā atjaunoja desmit punktu pārsvaru - 60:50 pēc Širas Tirošas tālmetiena - un saglabāja vadību līdz spēles beigām, tuvāk par četriem punktiem rīdzinieces nepielaižot.
F grupā līdere ar trīs uzvarām četrās spēlēs ir "Umana Reyer", trīs cīņās divi panākumi ir "Elitzur" un viena uzvara - "TTT Rīga", bet "Universitatea Cluj" komandai ir divi zaudējumi.
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"TTT Rīga" turnīra spēlēs viesos ar 84:62 pārspēja Rumānijas vienību Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet savā laukumā ar 72:91 piekāpās vienai no turnīra favorītkomandām no Itālijas Venēcijas "Umana Reyer".
"Elitzur" vienība jau bija aizvadījusi divas spēles ar "Umana Reyer", pirmajā mačā piekāpjoties Itālijas komandai ar 64:78, bet otrajā gūstot panākumu ar 67:64.
Abas komandas trešdien vēlreiz tiksies Rīgā, kur mājas spēles aizvada arī "Elitzur" basketbolistes.
Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Pa divām labākajām katras grupas vienībām, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās komandas iekļūs "play-off" turnīrā.
"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlē ceturto sezonu pēc kārtas. Pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
Uzvaru 2025./2026. gada sezonā svinēja Turcijas vienība "Mersin", kas finālā divu spēļu summā ar 160:157 pieveica Grieķijas komandu Vironas "Athinaikos".