Bertānam trīs punkti "Dubai" uzvarā Adrijas līgas spēlē.
Basketbols
Šodien 19:46
Bertānam pieticīgs sniegums, "Dubai" izcīna piekto uzvaru pēc kārtas
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien guva trīs punktus "Dubai" uzvarā savā laukumā Adrijas līgas spēlē.
"Dubai" B grupas mačā ar 89:75 (16:21, 19:17, 23:20, 31:17) pārspēja Horvātijas klubu "Zadar".
Bertāns septiņās minūtēs un 37 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem tālmetieniem, kā arī sakrāja atlekušo bumbu, noteikumu pārkāpumu, izprovocētu piezīmi pretiniekam, +/- rādītāju -2 un efektivitātes koeficientu trīs.
Mājiniekiem 21 punktu un 11 atlekušās bumbas sakrāja Mfiondu Kabengele, bet 20 punktus un septiņas atlekušās bumbas - Tornike Šengelija.
Viesiem 16 punktus guva Niko Šare.
"Dubai" ar piecām uzvarām piecās spēlēs B grupas turnīra tabulā 10 komandu konkurencē ieņem otro vietu.