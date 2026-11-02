Latvijas sportists Roberts Ritenbergs iekļuvis jaunatnes olimpisko spēļu finālā
Latvijas sportists Roberts Ritenbergs pirmdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs iekļuva finālā ušu sacensībās.
Latvijas pārstāvis taolu sacensībās, kur ir jāizpilda noteikts kustību komplekss, ar 18,239 punktiem ieņēma septīto vietu, 12 sportistu konkurencē iekļūstot finālastotniekā.
Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas parādē pirmajā mēģinājumā svētdien ieguva 9,056 punktus un 9,183 punktus pirmdien, kas abās sērijās deva septīto vietu.
Labāko rezultātu 18,693 punktiem sasniedza amerikānis Māršals Braitons.
Finālsacensības notiks otrdien un trešdien.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
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Spēles Dakarā ir pirmais šāda mēroga olimpiskās kustības pasākums Āfrikas kontinentā. Sacensības Latvijas atlētu pārstāvētajos sporta veidos un disciplīnās tiks aizvadītas trijos galvenajos sacensību reģionos. Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi - piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, tekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadju norisināsies boksa un ušu sacensības.