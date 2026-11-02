"YouTube" zvaigzne Džeiks Pols.
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Šodien 17:55
Pēc smagā nokauta un lauztā žokļa Džeiks Pols gatavojas atgriezties boksa ringā
"YouTube" zvaigzne Džeiks Pols decembrī atgriezīsies boksa ringā un tiksies ar jauktās cīņu mākslas (MMA) pārstāvi Sedriku Dumbē.
Tiek vēstīts, ka Pols, kurš pagājušā gada decembrī ar nokautu sestajā raundā piekāpās bijušajam pasaules smagsvaru čempionam Entonijam Džošua, ar MMA zvaigzni Dumbē cīnīsies 24. decembrī Dubaijā. Tā būs astoņu raundu reitinga cīņa pirmajā smagajā svarā.
Polam pēc pēdējās cīņas ar Džošua tika konstatēts žokļa lūzums un amerikānim bija nepieciešama operācija.
29 gadus vecais Pols, kurš boksā nonāca, pateicoties savai karjerai "YouTube", līdz šim profesionālajā ringā aizvadījis 14 cīņas, no kurām uzvarējis 12.
Savukārt 34 gadus vecais Kamerūnā dzimušais Francijas pārstāvis Dumbē boksa ringā aizvadījis vienu cīņu, kurā uzvarējis. Viņš ir bijušais pasaules čempions kikboksā, bet MMA viņa bilance ir sešas uzvaras un viens zaudējums.