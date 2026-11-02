Sponsori sāk pagriezt muguru, bet politiķu domas atšķiras. Dažādi reaģē uz krievu atgriešanu starptautiskajā hokejā
Pēc Sporta arbitrāžas tiesas lēmuma atjaunot Krieviju starptautiskajā hokejā ar nosodījumu, ierosinājumiem un pat atbalsta vārdiem klajā nākuši sporta veida nāciju politiķi.
Jau ziņots, ka piektdien, 30. oktobrī, Sporta arbitrāžas tiesa publiskoja lēmumu, ar kuru liek Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) atjaunot Krievijas izlases starptautiskajos hokeja turnīros. Lēmums izsaucis plašu rezonansi ne tikai hokeja valstīs, bet arī Eiropas un pasaules politiķos. Savukārt 2027. gada pasaules čempionāta rīkotāja Vācija šaubās, vai rīkos turnīru, ja krievi tik tiešām spēlēs.
Ir laiks parādīt mugurkaulu
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kategoriski nosoda Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu, kas uzliek Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) pienākumu atjaunot Krievijas hokeja izlašu dalību starptautiskajos turnīros. Kamēr Krievija turpina pilna mēroga agresiju pret Ukrainu, tās atgriešanās starptautiskajā sporta apritē ir nepieņemama un grauj starptautiskā sporta vērtības, solidaritātes un atbildības principus.
📣 Izglītības un zinātnes ministrija kategoriski nosoda Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu, kas uzliek Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) pienākumu atjaunot Krievijas hokeja izlašu dalību starptautiskajos turnīros. ℹ️Plašāk: https://t.co/MzcaOJ78XZ https://t.co/1KNM4HyKTp— Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) November 2, 2026
“Ir pienācis laiks starptautiskajai sporta sabiedrībai parādīt mugurkaulu! Kamēr Krievija turpina slepkavot Ukrainas iedzīvotājus, tās atgriešanās pasaules hokejā būtu bīstams signāls, ka agresijai nav seku. Šāds lēmums grauj starptautiskā sporta vērtības un uzticēšanos tā institūcijām. Atzinību pelnījis Ralfs Freibergs un citi Latvijas sportisti, kuriem pietiek drosmes to pateikt skaļi. Taču ar sportistu drosmi vien nepietiks. Ir nepieciešama saskaņota un principiāla valstu, valdību un sporta federāciju rīcība. Latvija kategoriski nosoda šo lēmumu un negrasās piekāpties,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.
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IZM uzsver, ka sports nav atrauts no cilvēktiesībām un starptautiskajām tiesībām, tā pamatvērtības - godīgums, solidaritāte, cieņa un vienlīdzība nav nošķiramas no pamattiesību ievērošanas. Starptautiskās sporta organizācijas ar saviem lēmumiem uzņemas būtisku atbildību par sporta vērtību un starptautiskās sporta vides uzticamības saglabāšanu. Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās, un agresorvalsts izlašu atgriešanās starptautiskajās sacensībās nozīmētu tās rīcības seku ignorēšanu, ļaujot Krievijai atgūt vietu starptautiskajā sporta apritē, kamēr tās īstenotais karš turpinās. Sportam ir jāstiprina godīgums, savstarpēja cieņa, solidaritāte un atbildība.
Somija aicinās ierobežot ieceļošanu
Dažāds noskaņojums valda Somijā. Kamēr hokeja federācija piektdien paziņojumā apgalvoja, ka neplāno krievu dalības dēļ atteikties no spēlēšanas pasaules čempionātā, valsts politiķu vidū ir citādākas reakcijas.
Jos Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa, ei venäläisurheilijoilla ole ensi vuonna Suomeen asiaa. Aion edistää tarvittavia toimia tulevina päivinä. Lokakuun ulkoasiainneuvostossa kirjelmöin EU-kollegoille, että rajoittaisimme venäläisurheilijoiden pääsyä koko Schengen-alueelle. Komissio on työn päällä.— Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 1, 2026
"Ja Krievija turpinās tās karu un agresiju, krievu sportisti no nākamā gada vairs nebūs gaidīti Somijā," sociālajos tīklos paudusi valsts ārlietu ministre Elina Valtonena. "Oktobra Ārlietu padomes sēdē es informēšu savus ES kolēģus, ka mēs rosinām ierobežot Krievijas sportistu piekļuvi visai Šengenas zonai. Komisija pie tā jau strādā." Gadījumā, ja Eiropas Savienība lemtu par iebraukšanas liegumu Šengenas zonā, tad tas būtu viens no politiskajiem risinājumiem krievu sportistu izolēšanai.
"Manuprāt, Somijai nevajadzētu baidīties pieņemt lēmumu nepiedalīties pasaules čempionātā hokejā, ja uz to brauc Krievija. Iespējams, šāds solis iedrošinātu vēl citas hokeja nācijas uz līdzvērtīgu izšķiršanos," sociālajā tīklā "Facebook" savu viedokli pauda Somijas parlamenta spīkers Jusi Halla-aho.
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Kanāda atstāj spēkā savus ierobežojumus
Sporta arbitrāžas lēmums var likt Krievijai ļaut piedalīties jau drīz gaidāmajā 2027. gada U-20 pasaules čempionātā, kas no šī gada 26. decembra līdz nākamā gada 5. janvārim notiks Kanādā. Šī valsts iepriekš noteica ierobežojumus krievu sportistiem piedalīties sporta pasākumos Kanādā, kas tiek finansēti no valsts naudas. Šo pašu viedokli kanādieši turpināja izteikt pēc Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu, kas var apgrūtināt krieviem piedalīties turnīrā.
"Kanāda jau kopš 2022. gada uzstāj, ka Krievijai nevajadzētu būt pārstāvētai starptautiskās sporta sacensībās, kamēr turpinās Krievijas nelikumīgais un nepamatotais pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Kanāda saglabās ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai pasākumos, kas notiek Kanādā un saņem finansējumu no Kanādas valdības, kā arī izvērtēs citas iespējas, lai nodrošinātu, ka Krievijas valdība tiek saukta pie atbildības," citēts Adams van Koeverdens.
Canada's Secretary of State for Sport, Adam van Koeverden, says Canada "strongly opposes" the decision to overturn IIHF's Russian hockey ban: "Canada maintains, as it has since 2022, that Russia should not be represented in international sport competitions while Russia's illegal and unjustifiable full-scale invasion against Ukraine continues. Canada will maintain restrictions on the participation of Russian athletes at events hosted in Canada that receive funding from the Government of Canada and explore further options to ensure that the Russian government is held accountable."— Chris Johnston (@reporterchris) October 30, 2026
Ir arī atbalstītāji
Eiropā gan ir arī atbalsta vārdi CAS lēmumam. Viens no tiem ir Slovākijas premjers Roberts Fico, kurš simpātijas pret šo valsti nav slēpis arī iepriekš, Krievijas izraisītā kara laikā. ""Es vienmēr esmu noraidījis sporta politizāciju, un vienmēr esmu jautājis, kāda vērtība ir zelta medaļai, ja tās iegūšanai nav jāuzvar Krievijas hokejisti, kuri neapšaubāmi ir vieni no labākajiem pasaulē," video paziņojumā sacīja Fico.
"CAS lēmums ir nozīmīgs solis uz priekšu Krievijas hokejam kopumā," paziņojumā norādīja Krievijas Hokeja federācijas pirmais viceprezidents Romans Rotenbergs. "Esmu īpaši priecīgs par jaunajiem hokejistiem, kuri sapņo uzvilkt Krievijas izlases kreklu un cīnīties par pasaules čempionāta medaļām." Rotenbergs sacīja, ka federācija gatavo savas komandas atgriešanās brīdim starptautiskajās sacensībās un cer uz sadarbību ar IIHF, lai īstenotu šo lēmumu.
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IIHF jau zaudē sponsorus
Kamēr politiķi un hokeja funkcionāri domā, kā rīkoties, pasaules čempionāta atbalstītāji ilgi negaida. Zviedru uzņēmums AJ, kura logo bija attēlots uz tiesnešu ķiverēm, paziņojis par sadarbības pārtraukšanu.
"Pēc CAS lēmuma atļaut Krievijai piedalīties, mēs esam nolēmuši atsaukt savu zīmolu un logotipu no vīriešu pasaules hokeja čempionāta. Tas ir protests pret Krieviju," teica uzņēmuma izpilddirektors. Viņš atklāja, ka par pieņemto lēmumu atsauksmes saņemtas pozitīvas.
Atteikumu reklamēt savu zīmolu pasaules čempionātā ar Krievijas dalību pieņēmis Čehijā bāzētais sporta totalizatora uzņēmums "Tipsport", kas ir arī liels Čehijas un Slovākijas hokeja norišu sponsors. "Sporta arbitrāžas tiesas lēmums ir skandalozs, nesaprotams un morāli pilnīgi nepamatots," pauda "Tipsport" uzņēmuma pārstāvis.
2027. gada pasaules čempionāts hokejā gaidāms nākamā gada maijā Vācijā, kas kopumā nav nemaz tik ilgs laiks, bet vēl īsāks tas ir līdz citiem pasaules čempionātiem, kuros Krievijai ļauta atgriešanās.