Suharevs pasaules čempionātā sasniedz labāko rezultātu grupā, vieta kopvērtējumā īsti neiepriecina
Latvijas sportists Ritvars Suharevs pirmdien Ķīnā pasaules čempionātā svarcelšanā sasniedza labāko rezultātu D grupā, bet summā ierindojās 32. vietā.
Svara kategorijā līdz 85 kilogramiem Suharevs pacēla visus pieteiktos svarus. Raušanā tie bija 120, 130 un 135 kilogrami, bet grūšanā - 160, 167 un 173 kilogrami. Ar summā paceltiem 308 kilogramiem latvietis sasniedza labāko rezultātu D grupā, kurā startēja 11 sportisti.
Par čempionu ar jaunu pasaules rekordu kļuva ēģiptietis Abdelrahmans Juness Elsajeds, kurš summā pacēla 390 (177+213) kilogramus. Sudrabu izcīnīja jaunu pasaules rekordu raušanā sasniegušais kolumbietis Jeisons Lopess Lopess ar 387 (178+209) kilogramiem, bet bronzas godalga kopvērtējumā tika Dzjancjinam Lei, kurš pacēla 382 (168+214) kilogramus.
Suhareva pārstāvētajā svara kategorijā startēja 41 sportists.
Jau ziņots, ka iepriekš sieviešu sacensībās svara kategorijā līdz 61 kilogramam Rebeka Ibrahima izcīnīja 22. vietu.
Latviju šajās meistarsacīkstēs pārstāvēs arī Artūrs Vasiļonoks un Armands Mežinskis svara kategorijā līdz 95 kilogramiem.
Pasaules čempionāts Ķīnā noslēgsies svētdien.