Viens no Latvijas svarcelšanas pēdējo gadu līderiem Ritvars Suharevs.
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Šodien 11:14
Suharevs pasaules čempionātā sasniedz labāko rezultātu grupā
Latvijas sportists Ritvars Suharevs pirmdien Ķīnā pasaules čempionātā svarcelšanā sasniedza labāko rezultātu D grupā, bet viņa izcīnītā vieta meistarsacīkstēs kļūs zināma pēcpusdienā, kad būs noslēgušās visu četru grupu sacensības.
Svara kategorijā līdz 85 kilogramiem Suharevs pacēla visus pieteiktos svarus. Raušanā tie bija 120, 130 un 135 kilogrami, bet grūšanā - 160, 167 un 173 kilogrami. Ar summā paceltiem 308 kilogramiem latvietis sasniedza labāko rezultātu D grupā, kurā startēja 11 sportisti. Turpinājumā C, B un A grupā startēs vēl 33 svarcēlāji.
Jau ziņots, ka iepriekš Rebeka Ibrahima izcīnīja 22. vietu. Latviju šajās meistarsacīkstēs pārstāvēs arī Artūrs Vasiļonoks un Armands Mežinskis.
Pasaules čempionāts Ķīnā noslēgsies svētdien.