Krievu atgriešanās starptautiskajā hokejā raisa bažas par 2027. gada pasaules čempionāta norisi Vācijā
Vācijas Hokeja federācijas prezidents Franks Lucs neizslēdza iespēju, ka nākamā gada pasaules čempionāts hokejā beigās nemaz nenotiks plānotajā norises vietā.
Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules hokeja čempionāta rīkošanas, intervijā kanālam "Magenta Sports" minēja Vācijas Hokeja federācijas (DEB) vadītājs Franks Lucs.
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Nākamā gada čempionāts norisināsies Vācijā, kurai līdz ar to būtu jāuzņem Krievijas izlase. "Mums vajadzētu apsvērt atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas tiesībām. Mēs nevaram sevi pakļaut tādam finansiālam riskam, kuru nespēsim atrisināt," teica Lucs. "Būs pavisam citas izmaksas, galvenokārt tas attiecas uz drošības jautājumiem. Runāsim par šo ar vietējiem politiķiem un IIHF," turpināja Lucs.
Kā teica Lucs, viens no iespējamajiem soļiem varētu būt liegt Krievijas izlasei ieceļot Vācijā. "Tas ir politisks lēmums, kuru mēs kā federācija nevaram ietekmēt," atzina Lucs.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.