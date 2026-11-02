Viņas dzīve mainījās 2025. gadā - Lielbritānija sēro par 34 gadus vecās Eiropas čempiones Sīras Mageanas došanos mūžībā
Svētdien, 1. novembrī, tuviniekiem esot līdzās, mūžībā devās Īrijas vieglatlēte Sīra Mageana (1992-2026) – divkārtēja olimpiete un Eiropas čempione 1500m skrējienā. Pēdējā dzīves gadā viņa atklāti stāstīja par cīņu ar smago slimību un centieniem nezaudēt cerību.
Jau ziņots, ka ģimene paziņojumā norādīja, ka Mageana devās mūžībā svētdienas rītā, tuviniekiem esot līdzās. "Viņa bija mīlēta meita, māsa, sieva, draugs, kas iedvesmoja daudzus cilvēkus. Mums viņas ļoti pietūks," norādīts paziņojumā. Turklāt sportistes dzīve izdzisa vien trīs nedēļas pēc tam, kad viņa salaulājās ar savu ilggadīgo partneri Tomasu Moranu.
Sīra un Tomass bija kopā 13 gadus. Arī viņš bija 1500 metru skrējējs un, kā Kiara stāstīja, labi saprata, cik daudz upuru prasa viņas karjera. Laikā, kad Sīra trenējās Mančestrā, pāris, viņas noslogotā grafika dēļ, reizēm varēja satikties vien reizi mēnesī, tomēr Tomass vienmēr atbalstīja viņas lēmumus un palīdzēja sportistei tiekties pēc medaļām. Kad Sīra sāka mocīties ar krampjiem, tieši Tomass uzstāja, ka viņai šie simptomi jāpārbauda. Vēlāk viņa sacīja, ka abi, uzzinot diagnozi, kopā raudājuši. „Mēs esam kopā 13 gadus, un mums likās, ka jums visa dzīve vēl priekšā,” kādā intervijā pauda sportiste.
Diagnoze, kas mainīja viņas dzīvi
2025. gada maijā Sīra Mageana uzzināja, ka viņai ir ceturtās stadijas kolorektālais [jeb resnās un taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs] vēzis. Kad viņai tika paziņoti sākotnējie pārbaužu rezultāti, viņai līdzās bija mamma Ketrīna, bet pēc dažām nedēļām, kad smagās aizdomas apstiprinājās, Sīra pati pavēstīja šo ziņu ģimenei. „Vai vispār ir īstais brīdis, lai ģimenei pateiktu, ka tev ir ceturtās stadijas vēzis? Tas bija grūti,” viņa atcerējās.
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Tēvs pēc ziņas uz brīdi izgāja pastaigā, jo negribēja, lai meita redz viņu raudam. Sīra sacīja, ka ģimene viņu cieši atbalstījusi, taču viņai bijis sāpīgi apzināties, cik bezspēcīgi tuvinieki jūtas, nespējot paņemt daļu no viņas sāpēm un slimības nastas.
Diagnoze viņu sākumā „pilnībā izsita no līdzsvara”. Ārsti bija runājuši par iespēju, ka viņai atlikuši divi vai trīs gadi, un šādu vēsti viņa raksturoja kā katastrofālu.
Tomēr arī brīžos, kad cerību bija grūti sajust, Sīra centās pie tās turēties: „Es pati veidoju savu cerību. Es neļaušu vēzim uzvarēt,” viņa norādīja kādā intervijā. Viņa cerēja būt starp tiem 10–15% pacientu, kuri nodzīvo ilgāk par pieciem gadiem, un ticēja, ka pētījumi un jaunas ārstēšanas iespējas var mainīt viņas prognozi. Viņa bija izgājusi 18 ķīmijterapijas kursus un gaidīja izmeklējumu rezultātus par slimības attīstību.
Vēža diagnoze lika Sīrai atvadīties arī no vieglatlētikas – karjeras, kas bija veidojusi lielu daļu viņas dzīves. Viņa atzina, ka sākumā pat nespēja skatīties sacensības un pārdzīvoja, ka nevarēja pati izvēlēties, kā noslēgt sportistes gaitas. „Vai es drīkstu sērot arī par sportu, kamēr vienlaikus cīnos par savu dzīvību?” viņa retoriski kādā intervijā vaicāja. Secinājumi, pie kā viņa pamazām nonāca, bija tādi, ka viņa drīks ļaut sev skumt, vienlaikus esot pateicīgai par sporta karjeru un saviem sasniegumiem. „Man bija tik brīnišķīga karjera – tāda, kāda daudziem citiem nav bijusi. Es gribu būt par to pateicīga, nevis koncentrēties uz to, ka nevarēju to pabeigt tā, kā vēlējos,” viņa norādīja šī gada jūnijā.
Trīs Eiropas čempionāta medaļas un divas Olimpiskās spēles
Vidējo distanču skrējēja olimpiskajās spēlēs pirmoreiz startēja 2016. gadā Riodežaneiro, bet 2021. gadā pārstāvēja Īriju arī Tokijā. Gatavošanos Tokijas spēlēm apgrūtināja ikru savainojums. Mageana izcīnīja bronzas medaļu 1500 metros 2016. gada Eiropas čempionātā, sudrabu 2022. gadā un zeltu 2024. gadā Romā (4:04.66).
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Šī uzvara bija īpaša arī Īrijai – viņa kļuva par pirmo īru sportisti kopš Sonjas Osulivanas, kura izcīnījusi individuālo Eiropas čempiones titulu.
Jau pirms olimpiskās debijas Sīra Mageana bija izcīnījusi vairākas nozīmīgas medaļas. 2009. gada pasaules jauniešu čempionātā viņa ieguva sudrabu 800 metru skrējienā, bet gadu vēlāk pasaules junioru čempionātā – sudrabu 1500 metros. Šajā distancē viņa 2011. gadā izcīnīja sudraba medaļu arī Eiropas junioru čempionātā. Savukārt pirmo reizi pieaugušo starptautiskajās sacensībās Mageana startēja 2010. gada Sadraudzības spēlēs Deli, kur 1500 metru skrējienā ierindojās desmitajā vietā, pārstāvot Ziemeļīriju.
Mageanas sasniegumu vidū bija arī sudraba medaļa 2022. gada Sadraudzības spēlēs un Īrijas rekordi 800 (1:58.51), 1000 (2:31.06) un 1500 metru (3:55.87) distancēs, kā arī jūdzes skrējienā. 2023. gadā viņa pasaules čempionātā finišēja ceturtā un tika atzīta par Ziemeļīrijas gada sportisti. Pēc Eiropas čempiones titula izcīnīšanas Mageana gatavojās startēt Parīzes olimpiskajās spēlēs 2024. gadā, taču Ahilleja cīpslas savainojums šo iespēju liedza.
Viņa bija iedvesmas avots daudziem
Olimpiskā čempione daudzcīņā Mērija Pītersa, kuras vadītais fonds savulaik palīdzēja Mageanai uzsākt savas sporta gaitas, sportisti raksturoja kā brīnišķīgu, talantīgu un iedvesmojošu personību, kura bija paraugs jaunajiem sportistiem. Pītersa atzina, ka zināja par Mageanas smago slimību un saprata, ka viņas nāve ir neizbēgama, tomēr bija šokēta, ka traģiskās ziņas pienākušas tik ātri.
Mageanas pirmā pārstāvētā sporta kluba "Portaferry" sekretārs Šons Jangs norāda, ka kluba biedri ziņu par viņas nāvi uzņēmuši „ar neticību un šoku”. Jangs sportisti raksturoja kā „sīvu konkurenti” laukumā, bet ārpus tā – kā „visiedvesmojošāko un pazemīgāko cilvēku, kāds jebkad bijis viņu klubā”. "Assumption Grammar" skola, kurā Mageana savulaik mācījās, paziņoja, ka ir „dziļi apbēdināta un salauzta” par savas bijušās audzēknes nāvi. „Sīras laipnība, spēks, ticība un nelokāmā apņēmība mūs visus iedvesmoja,” teikts skolas paziņojumā.
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Īrijas prezidente Ketrīna Konolija Mageanā īpaši izcēla viņas „spēku un izturību, tiešumu un apņēmību sasniegt mērķi”. Tieši šīs īpašības lika sabiedrībai viņu tik ļoti iemīlēt un ar aizrautību sekot viņas uzvarai Romā, sacīja prezidente. Arī Īrijas premjerministrs Mihols Mārtins sacīja, ka ir „dziļi apbēdināts” par Mageanas pāragro nāvi, un izteica līdzjūtību viņas vīram, ģimenei un draugiem.
Starptautiskā Vieglatlētikas federācija "World Athletics" Mageanu raksturoja kā „iedvesmas avotu daudziem gan trasē, gan ārpus tās” un īpaši izcēla viņas vēsturisko uzvaru 2024. gada Eiropas čempionātā Romā. Bet Īrijas Vieglatlētikas federācija Mageanu raksturoja kā „ļoti mīlētu un iedvesmojošu” cilvēku. „Viņas drosme, sirsnība un gars atstās paliekošu mantojumu,” teikts organizācijas paziņojumā.