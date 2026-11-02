"Warriors" debitants ar kārtējo spožo sniegumu atnes jau ceturto uzvaru pēc kārtas
Ceturto uzvaru pēc kārtas nakti uz 2. novembri svinēja bez Kristapa Porziņģa spēlējošā Goldensteitas "Warriors".
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) debitants Jaksels Lendeborgs svētdien ar 37 gūtiem punktiem uzlaboja savu karjeras rezultativitātes rekordu un kaldināja Goldensteitas "Warriors" komandas uzvaru.
"Warriors", kurai slimības dēļ nevar palīdzēt Kristaps Porziņģis, mājās ar rezultātu 124:112 (29:37, 34:20, 29:28, 32:27) uzvarēja Losandželosas "Clippers". Lendeborgs ceturto spēli pēc kārtas izcēlās ar vismaz 20 punktiem, pievienojot arī sešas rezultatīvas piespēles. Otrs rezultatīvākais ar 21 punktu bija De'Antonijs Meltons, bet pa 17 punktiem guva Brendins Podžemskis un Brendons Viljamss.
"Warriors" aizvadot otro spēli divās dienās, Stefenam Karijam un Dreimondam Grīnam tika dota atpūta. "Clippers" komandā ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Rui Hačimura. Pēc uzvaras sezonas pirmajā spēlē vēlāk "Clippers" piedzīvojuši piecas neveiksmes pēc kārtas.
"Warriors" sezonu sāka ar trīs zaudējumu sēriju, bet tagad izcīnījusi četras uzvaras pēc kārtas un ar bilanci 4-3 pakāpusies uz devīto vietu Rietumu konferencē, kur "Clippers" ar vienu uzvaru sešās cīņās ir 13. pozīcijā.