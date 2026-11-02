Dans Ločmelis "Bruins" graujošā uzvarā gūst pirmos vārtus AHL sezonā
No latviešu hokejistu pārstāvētajiem klubiem Amerikas hokeja līgā uzvaru svinēja rezultatīvi nospēlējušā Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins".
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, kopā ar Providensas "Bruins" komandu izcīnot uzvaru. "Bruins" viesos ar rezultātu 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) sagrāva Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms" hokejistus.
Dans Ločmelis gūst savus pirmos vārtus sezonā! 🚨 https://t.co/LY2BQtLH2n— zemledus (@zemledus) November 2, 2026
Ločmelis pielika punktu viesu uzvarai, piecas minūtes pirms pamatlaika beigām tīklā raidot atlēkušo ripu. Latvietim tas bija pirmais vārtu guvums sezonā. Šajā mačā Ločmelis četras reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Visā sezonā viņam 11 spēlēs ir vieni gūti vārti un septiņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Eduards Tralmaks ar Beikersfīldas "Condors" viesos ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Sanhosē "Barracuda" hokejistiem. Tralmaks spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Savukārt Ēriks Mateiko un Hēršijas "Bears" savā laukumā ar 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) kapitulēja Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" hokejistiem. Mateiko vienreiz meta pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
"Bears" ar 12 punktiem desmit spēlēs ir piektā Austrumu konferencē, kur "Bruins" ar desmit punktiem 11 dueļos ieņem 12. pozīciju. "Condors" deviņās spēlēs guvusi septiņus punktus un ir pirmspēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē.