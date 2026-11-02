Ar rallijsprintu “Latvija” noslēgusies aizraujoša Latvijas rallija čempionāta 2026. gada sezona
FOTO: nakts ātrumposmi un spraigas cīņas Biķerniekos - noskaidroti rallijsprinta "Latvija" uzvarētāji
Svētdien, 1. novembrī, Biķernieku trasē ar rallijsprintu “Latvija” noslēdzās Latvijas rallija čempionāta 2026. gada sezona. Uzvarot visos septiņos ātrumposmos, pirmo vietu sacensību absolūtajā kopvērtējumā izcīnīja Igaunijas ekipāža Karls Martins Volvers / Annika Sona (“Škoda Fabia Rally2”).
Otro vietu ieguva Polijas ekipāža Arons Domžala / Mihals Kušņeržs (“Škoda Fabia RS Rally2”), uzvarētājiem piekāpjoties par vienu minūti un 25,59 sekundēm, bet goda pjedestālu noslēdza igauņi Allans Popovs / Arro Vahtra (“Mitsubishi Lancer Evo X”).
Rallijsprints “Latvija” sestdienas vakarā sākās ar diviem 20 kilometrus gariem grunts seguma ātrumposmiem, bet svētdien cīņas par uzvaru Latvijas rallija čempionāta un Latvijas rallija kausa, kā arī Latvijas vēsturisko automašīnu rallija kausa ieskaites klasēs turpinājās piecos ātrumposmos Biķernieku trasē. Septiņu ātrumposmu kopgarums sasniedza 86,90 kilometrus, savukārt Latvijas rallijsprinta kausa, SSV SRT kausa un Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge dalībniekiem sacensības noslēdzās pēc sestā ātrumposma, veicot 71,90 kilometrus garu sportisko distanci.
Volvers pārliecinošu pamatu uzvarai ielika jau sestdienas nakts ātrumposmos, kad pār Domžalu iekrāja vienas minūtes un 4,77 sekunžu pārsvaru. Svētdien igaunis turpināja palielināt savu pārsvaru. Sacensību distanci uzvarētāji veica 50 minūtēs un 41,81 sekundē. Domžala visos septiņos pārbaudījumos uzrādīja otro rezultātu, bet Popovs finišēja trīs minūtes un 3,24 sekundes aiz uzvarētāja.
“Labs rallijs, mums viss padevās diezgan labi. Minirallijā mums nebija tik labs regulējums, bet šodien jau bija daudz labāk. Jau vakardienas nakts ātrumposmi bija interesanti – ātras, plūstošas sekcijas un šauri ceļi mežā. Mašīnā bija laba sajūta. Šodien uz asfalta izdevās trāpīt ar regulējumu, un braukšanu ļoti izbaudīju. Labi organizēts pasākums, arī daži viltīgi ātrumposmi. Man vienmēr patīk būt Rīgā un braukt Biķernieku trasē pa šādu segumu. To var izbaudīt.”
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“Sezona kopumā bija viena no labākajām, kāda mums ir bijusi. Igaunijā izcīnījām titulu, Latvijā palikām otrie, jo mums bija viena izstāšanās, bet kopumā tas ir ļoti labs rezultāts. Arons šogad bija ātrs, bet mēs izdarījām maksimumu un esam priecīgi par to, ko sasniedzām. Esam krietni uzlabojuši savu sniegumu, un ir prieks arī par labo sadarbību ar SRT komandu. Raugāmies uz vēl labāku turpinājumu!” stāsta uzvarētājs Karls Martins Volvers.
“Es ļoti izbaudīju šos ātrumposmus. Bija neliels spiediens, jo mums vajadzēja finišēt, lai izcīnītu čempiontitulu. Paldies manai komandai! Sezona bija laba. Ja godīgi, es to negaidīju, jo tikai pirms 12 mēnešiem sāku domāt par atgriešanos rallijā. Sazinājos ar Mārci Ķenavu un vienojāmies par braukšanu šosezon, un uzreiz tituls jau pirmajā sezonā. Lielisks rezultāts!” teic otrajā vietā finišējušais Arons Domžala, kurš izcīnīja Latvijas rallija čempiona titulu.
Ceturto vietu kopvērtējumā ieguva Markuss Tammoja / Karols Perts (“Subaru S6 WRC”), bet ātrākā Latvijas ekipāža bija pērnā gada sacensību uzvarētāji Mārtiņš Ločmelis / Harijs Vējiņš (“Subaru Impreza STI”). Sestdien ekipāžai nācās cīnīties ar tehniskām problēmām, bet svētdienā izdevās pakāpties no astotās uz piekto vietu.
Latvijas rallija čempionāta LRČ1 ieskaitē posma uzvaru svinēja Volvers, LRČ4 klasē ātrākā bija Lukass Leivats / Kauri Pannas ekipāža (“Ford Fiesta Rally4”), bet LRČ6 klasē uzvarēja Dans Leščs / Jānis Vīksna (“BMW 323”).
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Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge
Jauno braucēju attīstības programmas Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge noslēguma posmā U25 klasē uzvarēja Kārlis Dzenītis / Jānis Strazdiņš, apsteidzot Leivata un Bruno Urmo Grica ekipāžas, savukārt U18 klasē Dreibe / Tīdmanis bija ātrāki par Martena Meindorfa / Janeka Vallaska un Martalīsas Meindorfas / Stena Kīlberga ekipāžām.
“Ātrums bija labs. Šosezon kādas četras reizes, varbūt pat vairāk, biju pieļāvis lielākas kļūdas, bet šoreiz bija stūrmaņa kārta kļūdīties – pēdējā laika kontrolē iebraucām par agru. Saņēmām četru minūšu sodu. Junioru ieskaitē, kur septītā ātrumposma nebija, izdevās uzvarēt, bet žēl – visu ralliju savā klasē bijām pirmie, taču beigās tā viena kļūda, viens sods… Sanāca, kā sanāca. Sezona bija bagāta ar jaunu pieredzi. Kaut kur paripoju nost no ceļa, pabraucu pa grāvi, bet no katras kļūdas kaut ko iemācās. Vērtīgākā sezona līdz šim. Nākamgad startēsim ar jaunu auto – gaidiet jaunumus manos sociālajos tīklos!” tā Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge labākā rezultāta īpašnieks Kārlis Dzenītis.
Latvijas rallijsprinta kauss
Īpaši spraiga cīņa par uzvaru izvērtās Latvijas rallijsprinta kausa ieskaitē. Kristaps Laipnieks / Kārlis Jansons (“BMW 325”) pirms pēdējā, sestā ātrumposma Uģi Dombrovski / Jurģi Seržānu (“BMW 325”) apsteidza par 10,36 sekundēm. Dombrovskis pēdējā pārbaudījumā atguva 7,58 sekundes, tomēr Laipnieks nosargāja uzvaru ar 2,78 sekunžu pārsvaru. Trešie šajā ieskaitē bija Edvards Egle / Mārtiņš Druvaskalns (“BMW 316”). Laipnieks uzvarēja RSK9 klasē, Dombrovskis – RSK8, bet RSK10 labākie bija Mārtiņš Dreibe / Aigars Tīdmanis (“Renault Clio”).
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“Kopumā gāja labi. Pirmo reizi braucu ar grunts riepām pa asfaltu, kas bija jauna pieredze. Testējām dažādus riepu spiedienus un amortizatoru regulējumus, jo pirms tam nebija ievāktu datu. Rezultāts izdevās labs, bet jutu, ka varētu nobraukt vēl labāk, ja atrastu šim segumam piemērotāko amortizatoru regulējumu. Kopumā stabila sezona – savācām daudz punktu, un visos rallijos, kuros startējām, finišējām uz pjedestāla. Pirmā vieta sezonā, un tas arī ir svarīgākais!” tā rallijsprinta ieskaites uzvarētājs Kristaps Laipnieks.
Igaunijas rallijsprinta kauss
Rallijsprints “Latvija” bija arī Igaunijas rallijsprinta kausa sezonas noslēguma posms, kura dalībniekiem ieskaitē bija pieci svētdienas ātrumposmi 46,90 kilometru garumā. Šajā vērtējumā uzvarēja Popovs / Vahtra, par 7,35 sekundēm apsteidzot Andri Baumani / Armandu Strazdiņu (“Ford Escort RS Mk2”), bet trešie bija Ločmelis / Vējiņš.
Latvijas vēsturisko automašīnu rallija kauss
Latvijas vēsturisko automašīnu rallija kausa ieskaitē uzvarēja Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs ar stūrmani Andi Veinbergu (“Mitsubishi Lancer Evo VI”). Kulberga ekipāža bija ātrākā VRK11 klasē, VRK12 klases pirmo vietu izcīnīja Arnis Alksnis / Māris Kulšs (“BMW 320”).
Tikmēr Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc uzvaras vēsturisko auto ieskaitē stāsta: “Es nekad negribu palaist garām rallijsprintu “Latvija”. Gribas izvicināt rokas, patīk braukt pa asfaltu, turklāt šogad vēl arī pa grunti, tumsā un tik ātrā un garā ātrumposmā. Tā kā ikdienā nesanāk izbraukt, prieks, ka vismaz vienu nedēļas nogali varēju veltīt savam hobijam. Varēju restartēt galvu, aizmirst par politiku un jauno nedēļu sākt ar brīvu galvu. Super nedēļas nogale!”
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SSV SRT Kauss
SSV SRT kausu un specbalvas, kopumā deviņu dalībnieku konkurencē, ieguva Rolands Puravs / Ingars Sakne (“Can-Am Maverick R”), aiz sevis atstājot Tomasa Veskes / Roberta Kikatalo un Aurima Judvalka / Rimvīda Eidžuļa ekipāžas.
Rallijsprinta “Latvija” specbalvas
Rallijsprinta “Latvija” rīkotājs un sacensību partneri bija parūpējušies par specbalvām, ekipāžām nodrošinot papildu motivācijas devu:
• “BUY-SOLUTIONS.COM” specbalvu par absolūti labāko “Latvijas vēsturisko automašīnu rallija kausa” rezultātu divu ātrumposmu SS1/2 “BUY-SOLUTIONS.COM” kopsummā saņēma ekipāža Andris Kulbergs / Andis Veinbergs.