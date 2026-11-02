VIDEO: Šmita pārstāvētā "Rangers" kapitulē "Oilers", Makdeivids sasniedz NHL rekordu
Latvijas hokejista Alberta Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" svētdien NHL spēlē savā laukumā ar 1:4 piekāpās Edmontonas "Oilers".
Lai gan ņujorkieši piedzīvoja zaudējumu, latviešu aizsargs bija viens no tikai diviem komandas spēlētājiem, kuri maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu.
Šmits laukumā pavadīja 15 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu pretinieku metienu un vienreiz zaudēja ripu. Viņš un viņa maiņas partneris Skots Morovs bija vienīgie "Rangers" spēlētāji ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Savā NHL debijas sezonā Šmits 15 spēlēs pagaidām nav guvis rezultativitātes punktus.
"Rangers" vienīgos vārtus guva Pāvels Dorofejevs, kurš otrajā periodā bija veiklākais cīņā vārtu priekšā. Tikmēr Edmontonas komandā ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Evans Bušārs, divreiz precīzs bija Koltons Daks, bet Konors Makdeivids guva vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli.
Makdeivids šajā spēlē sasniedza arī iespaidīgu NHL rekordu – viņš rezultatīvi piespēlējis visās 15 sezonas pirmajās spēlēs. Savukārt Leons Draizaitls "Oilers" uzvaru sekmēja ar divām rezultatīvām piespēlēm.
Pēc aizvadītām 15 spēlēm "Rangers" ar 15 punktiem ieņem 13. vietu Austrumu konferencē. Savukārt "Oilers" ar 24 punktiem 15 mačos atrodas Rietumu konferences līderpozīcijā.