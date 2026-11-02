F-1 pasaules čempions Kimi Antonelli.
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Šodien 07:12
Vēsturisks sasniegums F-1: Antonelli kļūst par visu laiku jaunāko pasaules čempionu
"Mercedes" komandas itāļu pilots Kimi Antonelli svētdien Meksikas galvaspilsētā Mehiko izcīnījis F-1 pasaules čempiona titulu, kļūstot par visu laiku jaunāko čempionu sacensību vēsturē. Viņš šo panākumu sasniedzis vien 20 gadu un 68 dienu vecumā.
Lai nodrošinātu sev čempiona titulu, Antonelli sezonas 19. posmā pietika finišēt devītajā vietā, taču itālis uzrādīja vēl labāku rezultātu un sacensības noslēdza trešajā pozīcijā. Ar to bija pietiekami, lai viņš kļūtu neaizsniedzams konkurentiem kopvērtējumā.
Līdzšinējais rekords piederēja vācietim Sebastianam Fetelam, kurš 2010. gadā par pasaules čempionu kļuva 23 gadu un 134 dienu vecumā. Antonelli arī kļuvis par pirmo itāli, kurš izcīnījis F-1 čempiona titulu kopš 1953. gada, kad triumfēja Alberto Askāri.
Pagājušajā sezonā savu pirmo pasaules čempiona titulu izcīnīja britu pilots Lando Noriss. Savukārt Konstruktoru kausā otro gadu pēc kārtas uzvarēja "McLaren" komanda.