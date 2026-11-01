Langmanis negaidīti izcīna piekto vietu Pasaules kausa BMX riteņbraukšanā elites grupā
Latvijas sportists Edgars Langmanis svētdien ASV negaidīti izcīnīja piekto vietu Pasaules kausa BMX riteņbraukšanā elites grupā, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Piektā vieta elites grupā ir viens no lielākajiem Latvijas BMX sasniegumiem pēdējā desmitgadē.
Savā karjeras pirmajā lielajā elites finālā Langmanis startēja no septītā celiņa. Startā viņš bija starp trim ātrākajiem, bet no pirmās virāžas izbrauca kā piektais.
Brauciena vadībā izvirzījās divi francūži ar Žeremī Renkrelu priekšgalā. Lieli pavērsieni turpinājumā vairs nenotika un latvietis stabili bija piektais, šo pozīciju arī izcīnot finišā. Uzvaru svinēja Renkrels.
Pusfinālos apstājās Noa Rafaels Laake un Veronika Monika Stūriška, tālāk par ceturtdaļfinālu netika Mārtiņš Emīls Treimanis, savukārt astotdaļfinālā sacensības noslēdza Kristers Apels.
Pirmo kārtu šoreiz nepārvarēja sestdien augsto devīto vietu elitē izcīnījušais Kārlis Pedraudzis, kā arī Dāvis Jānis Elbrets un Vineta Pētersone.
Svētdien ar desmito posmu Sarasotā beidzās Pasaules kausa sacensību sezona.