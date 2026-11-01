Traģiska vēsts vieglatlētikas pasaulē: 34 gadu vecumā mirusi Eiropas čempione, kura vēl pirms dažām nedēļām apprecējās
34 gadu vecumā mirusi Īrijas vidējo distanču skrējēja Sīra Mageana, kura 2024. gadā kļuva par Eiropas čempioni 1500 metru skrējienā un piedalījās divās olimpiskajās spēlēs. Par sportistes nāvi paziņojusi viņas ģimene, vēsta "The Guardian".
Sportiste, kura nāca no Portferijas pilsētas Ziemeļīrijā, mūžībā aizgāja svētdienas rītā pulksten 6.30. Ģimene sociālajos tīklos pavēstīja, ka pēdējos brīžos viņu ieskāvuši tuvinieki.
“Viņa bija mīlēta meita, māsa, sieva, draudzene un iedvesmas avots tik daudziem cilvēkiem. Viņas ļoti pietrūks,” teikts ģimenes paziņojumā.
Mageana bija viena no pazīstamākajām Īrijas vieglatlētēm un specializējās 1500 metru skrējienā. Viņa pārstāvēja valsti 2016. gada Riodežaneiro un 2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, kā arī uzstādīja vairākus Īrijas rekordus.
2024. gadā Eiropas čempionātā Romā viņa izcīnīja zelta medaļu 1500 metru distancē, kļūstot par pirmo Īrijas sportisti kopš leģendārās Sonjas O'Salivanas, kurai izdevies iegūt Eiropas čempiones titulu individuālajā disciplīnā. Diemžēl Ahileja cīpslas savainojuma dēļ Mageana nevarēja piedalīties 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Nākamajā gadā sportiste paziņoja, ka viņai diagnosticēts vēzis. Šā gada oktobrī, tikai dažas nedēļas pirms nāves, viņa apprecējās ar savu partneri Tomasu Moranu.
Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins paudis dziļas skumjas par sportistes aiziešanu mūžībā un izteicis līdzjūtību viņas vīram, ģimenei un draugiem. Savukārt Īrijas premjerministra vietnieks Saimons Heriss Mageanu raksturojis kā Eiropas čempioni, divkārtēju olimpieti, lepnu Īrijas sportisti un izcilu personību.