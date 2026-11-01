“Arsenal” izcīna svarīgu uzvaru pār “Liverpool”.
Futbols
Šodien 21:40
“Arsenal” izcīna svarīgu uzvaru pār “Liverpool” un nostiprina līderpozīcijas Anglijas premjerlīgā
Anglijas futbola premjerlīgas čempione Londonas "Arsenal" svētdien izcīnīja uzvaru, kas ļāva saglabāt vienvadību kopvērtējuma tabulā.
Londonieši viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja vienu no pēdējo sezonu ciešākajām konkurentēm "Liverpool".
Spēles 16. minūtē pēc Deklana Raisa piespēles no labās malas bumba nonāca pie Kaja Hāverca, kurš no tuvas distances raidīja to tīklā. Tuvu neizšķirta panākšanai liverpūlieši bija 39. minūtē, kad pēc Floriāna Virca izpildītā soda sitiena bumba trāpīja pa "Arsenal" vārtu pārliktni.
Pēc deviņām kārtām Londonas "Arsenal" ir 24 punkti, Mančestras "City" guvusi 21 punktu, Braitonas un Havas "Albion" iekrājusi 19 punktus, Londonas "Chelsea" ir 16 punkti, "Liverpool" - 15, bet "Brentford" - 14 punkti.