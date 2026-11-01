Almgrēns kļūst par pirmo Ņujorkas maratonā uzvarējušo Zviedrijas skrējēju
Zviedrijas vieglatlētikas garo un vidējo distanču skrējējs Andrēass Almgrēns svētdien izcīnīja uzvaru Ņujorkas maratonā, sarūpējot Zviedrijai pirmo čempiontitulu šajās sacensībās, savukārt sieviešu konkurencē savu otro uzvaru Ņujorkā nodrošināja Šeila Čepkirui no Kenijas.
Debitējot maratonā, 31 gadu vecais zviedrs finišu sasniedza divās stundās sešās minūtēs un vienā sekundē. Distances beigu daļā Almgrēns aizskrēja projām no Itālijas sportista Jemaneberhana Kripa, kurš finišā zaudēja 13 sekundes.
Spraigā cīņā par trešo vietu Kamohelo Mofolo no Lesoto bija pārāks pār pērnā gada čempionu kenijieti Bensonu Kipruto. Mofolo finišēja 25 sekundes pēc uzvarētāja, Kipruto pārspējot par nieka vienu sekundi.
Almgrēns ir pašreizējais pasaules čempions pusmaratonā, šosezon izcīnot zeltu arī Eiropas čempionātā 10 000 metru skrējienā.
Sievietēm Čepkirui uzvarēja ar finišu divās stundās 24 minūtēs un 36 sekundēs, par sešām sekundēm apsteidzot amerikānieti Džesiku Makleinu, kura savukārt par sekundi bija priekšā kenijietei Helēnai Obiri.
Ņujorkā notika pēdējais no septiņiem prestižās "World Marathon Majors" šīs sezonas maratoniem, iepriekš gargabalniekiem sacenšoties Tokijā, Bostonā, Londonā, Sidnejā, Berlīnē un Čikāgā.