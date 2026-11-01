Kļujeva Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs piekrastes airēšanā nepārvar kvalifikāciju
Latvijas sportiste Sofija Kļujeva svētdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēles piekrastes airēšanā kvalifikācijas otrajā kārtā ierindojās 13. pozīcijā un neiekļuva astotdaļfinālā.
Latvijas pārstāve finišēja trīs minūtēs un 4,63 sekundēs, atpaliekot no labāko astotnieka, kas ļautu iekļūt astotdaļfinālā, 2,03 sekundes. Kvalifikācijas otrajā kārtā sacentās 24 sportistes, no kurām astoņas ātrākās iekļuva astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka sestdien priekšsacīkstēs jeb atlases pirmajā kārtā latviete ierindojās 21. pozīcijā starp 31 startējušo sportisti. No kvalifikācijas pirmās kārtas astotdaļfinālu sasniedza astoņu labāko rezultātu īpašnieces.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
Spēles Dakarā ir pirmais šāda mēroga olimpiskās kustības pasākums Āfrikas kontinentā. Sacensības Latvijas atlētu pārstāvētajos sporta veidos un disciplīnās tiks aizvadītas trijos galvenajos sacensību reģionos. Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi - piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, tekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadju norisināsies boksa un ušu sacensības.