RFS atkal Latvijas futbola virsotnē! Mirkļi no izšķirošās spēles un čempionu apbalvošanas
RFS svētdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 35. kārtā pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu.
Čempionu tronis atkal RFS rokās! Rīdzinieki ceturto reizi triumfē Latvijas futbola virslīgā. FOTO
RFS svētdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 35. kārtā pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu.
RFS savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja "Grobiņu".
RFS pirmā vārtu gūšanas iespēja bija jau otrajā minūtē, bet aptuveni minūti vēlāk laukuma saimnieki tika pie pirmā stūra sitiena. Īsi pēc tam pāri viesu vārtiem sita Žiga Lipuščeks.
21. minūtē "Grobiņas" futbolisti savā soda laukumā ar pārkāpumu tikai apturēja Darko Lemajiču, pie dzeltenās kartītes tiekot Dāvidam Družiņinam, un uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Stefans Pajičs precīzi izpildīja "pendeli" un izvirzīja vadībā RFS ar 1:0
Aptuveni piecas minūtes vēlāk RFS pārsvaru dubultoja Lemajičs, kurš pēc Alfas Baldes centrējuma nogādāja bumbu viesu vārtos ar galvu.
Otrā puslaika ievadā pretuzbrukumā aizskrēja Lemajičs, taču "Grobiņas" vārtsargs Roberts Ozols veiksmīgi apturēja bumbu. Puslaika turpinājumā RFS guva vēl trešos vārtus, kad 73. minūtē Ozolu pārspēja Dmitrijs Zelenkovs.
RFS šis ir ceturtais čempiontituls kluba vēsturē. Iepriekš RFS kļuva par Latvijas čempioni 2021., 2023. un 2024. gadā.
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Citā spēlē RFS tuvākā sekotāja "Riga" viesos ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar turnīra pastarīti Ogres "United".
Pamatlaika izskaņā ogrēnieši palika mazākumā pēc Alekseja Kudeļkina 86. minūtē nopelnītās otrās dzeltenās kartītes. Dažas minūtes vēlāk "Riga" tika pie 11 metru soda sitiena, taču to neprecīzi izpildīja Muhameds Badamosi.
Savukārt ceturto vietu un kvalificēšanos nākamā gada Eirokausiem nodrošināja "Daugavpils", kas mājās ar 2:0 (1:0) pārspēja "Tukums 2000". Tukumnieki pēc zaudējuma turnīra tabulā nevar pakāpties augstāk par devīto vietu un aizvadīs pārspēles par vietas saglabāšanu virslīgā.
Pirmajā puslaikā daugavpiliešus vadībā izvirzīja Ervīns Piņaskins, bet otrajā puslaikā pārsvaru dubultoja Daniels Kivinda.
Citā spēlē trešo vietu nodrošinājusī "Auda" savā laukumā ar 4:3 (2:1) uzvarēja "Jelgavu".
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, 34. minūtē pirmos "Audas" vārtus guva Eduards Dašķevičs, un aptuveni septiņas minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Edvins Bongembā, bet puslaika pēdējā minūtē mājinieku pārsvaru līdz vienam precīzam sitienam samazināja Filips Hašeks.
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Otrā puslaika sākumā Dašķevičs vēlreiz pārspēja viesu vārtsargu un atjaunoja divu vārtu pārsvaru, taču trīs minūtes vēlāk "Jelgavas" labā vārtus guva Tomašs Ratajs. Turpinājumā Husaini Ibrahims vēlreiz atguva "Audai" divu vārtu pārsvaru, un 72. minūtē savus otros vārtus mačā guva Hašeks, bet laukuma saimnieki nosargāja panākumu.
Vēl "Liepāja" savā laukumā ar 3:3 (1:0) cīnījās neizšķirti ar "Super Nova", kas teju noslēdzošās 30 spēles minūtes pavadīja mazākumā.
Pirmajā puslaikā liepājniekus vadībā izvirzīja Amars Haidara, kamēr viesi panāca neizšķirtu otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām desmit minūtēm, precīzam esot Valerijam Lizunovam.
63. minūtē "Super Nova" rindās sarkano kartīti nopelnīja Eduards Emsis, viesiem atlikušo spēles daļu pavadot mazākumā. Aptuveni četras minūtes vēlāk Haidara atguva "Liepājai" vienu vārtu pārsvaru, taču turpinājumā Lizunovs vēlreiz panāca neizšķirtu.
Nepilnas desmit minūtes līdz pamatlaika beigām Džozefs Ede raidīja bumbu viesu vārtos, uz ko "Super Nova" atbildēja ar Agra Glaudāna gūtiem vārtiem, izlīdzinot rezultātu 85. minūtē.
Pēc 35 kārtām RFS vienība ar 89 punktiem turnīra tabulā nodrošinājusi pirmo vietu. "Riga" ir 83 punkti, "Auda" iekrājusi 70 punktus, "Daugavpilij" ir 51 punkts, "Liepājai" - 48 punkti, "Super Nova" - 39 punkti, "Jelgavai" - 32 punkti, "Grobiņai" - 29 punkti, "Tukums 2000" - 25 punkti, bet Ogres "United" ir 19 punkti.
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Pagājušajā nedēļā atgriešanos virslīgā pēc vienas sezonas pārtraukuma nodrošināja "Metta" futbolisti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.