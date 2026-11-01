Vēsturisks panākums! Latvijas kērlingistes pirmo reizi izcīna Eiropas čempionāta medaļas
Latvijas sieviešu kērlinga izlase svētdien Čehijā pirmo reizi izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas.
Cīņā par trešo vietu Latvijas izlase ar skipu Evelīnu Baroni ar 8:6 pārspēja Skotiju
Pēc pirmajiem trīs endiem latvietes bija vadībā ar 5:1, bet ceturtajā endā Skotijas vienība guva trīs punktus, samazinot Latvijas pārsvaru līdz vienam punktam.
Piektajā un sestajā endā Latvijas kērlingistes iekrāja trīs punktus un panāca 8:4. Septītajā endā pretinieces tika pie diviem punktiem, un turpinājumā mačs noslēdzās ar 8:6 Latvijas labā, latvietēm tiekot pie bronzas godalgām.
Par Eiropas čempionvienību kļuva Zviedrija, kas ar 7:2 apspēlēja Šveici.
Jau ziņots, ka A grupas spēlēs pasaules ranga 22. vietas īpašniece Latvijas izlase ar skipu Evelīnu Baroni ar 3:5 piekāpās Vācijai (13.), ar 8:4 pārspēja Norvēģijas valstsvienību (10.), ar 11:4 - Čehiju (14.) un ar 8:6 - Itāliju (8.), bet ar 2:8 piekāpās pasaules ranga līderei Šveicei, izcīnot otro vietu grupā.
Sestdien pusfinālā Latvijas izlase ar 3:7 piekāpās B grupas uzvarētājai Zviedrijai (3.), kas izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs, bet otrā pusfinālā Šveice ar 4:3 pieveica Skotiju, kura B grupā ar četrām uzvarām ieņēma otro vietu.
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Ostravā sacenšas Eiropas 12 labākās sieviešu un 12 vīriešu komandas. Vīriešu turnīram Latvija nekvalificējās.
Šogad čempionāta komandu skaits ir paplašināts no 10 līdz 12 vienībām. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē komandas bija sadalītas divās grupās, aizvadot pa piecām spēlēm un atšķirībā no ierastajiem 10 endiem spēlējot vien astoņus endus.
Pēc apļa turnīra katras grupas divas labākās komandas iekļuva pusfinālā, kur A grupas uzvarētāja tikās ar B grupas otrās vietas īpašnieci, bet B grupas uzvarētāja - ar A grupas otrās vietas ieguvēju.
Šajā čempionātā kvalifikācija bija balstīta uz 2025. gada Eiropas čempionāta rezultātiem un WC rangu. Vietu sadalījums paredzēja vietas 2025. gada čempionāta A divīzijas labākajām astoņām komandām, B divīzijas divām labākajām komandām un divām augstāko vietu pasaules rangā ieņemošajām atlikušajām Eiropas federācijām, kas vēl nebija kvalificējušās. Čehija sieviešu konkurencē ir pārstāvēta ar mājinieku kvotu.
A grupā spēlēja Čehija, Vācija, Itālija, Latvija, Norvēģija un Šveice, bet B grupā - Dānija, Igaunija, Lietuva, Skotija, Zviedrija un Turcija.
Barones vadītā komanda vietu Eiropas labāko komandu elitē nodrošināja pērn, kad izcīnīja zelta medaļas B divīzijas Eiropas čempionātā. Latvijas izlase šosezon līdz Eiropas čempionātam aizvadīja piecus sagatavošanās turnīrus. Rīgā notikušajos turnīros "Riga Open" un "Riga International Curling Challenge" tika izcīnīta attiecīgi otrā un pirmā vieta, "Oslo kausā" Norvēģijā - trešā vieta, "Tallinn Ladies Challenger" Tallinā - ceturtā vieta, bet 18. oktobrī Prāgā tika izcīnīta uzvara "WCT Prague Ladies International" turnīrā.
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Latvijas izlasē spēlē Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule, Daina Barone, Betija Gulbe, bet komandas treneris ir Deivids Remzijs.
Eiropas čempionāts kērlingā beigsies svētdien.