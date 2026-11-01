Rebeka Ibrahima pasaules čempionātā paceļ 115 kilogramus, bet no atlikušajiem mēģinājumiem atsakās
Foto: EWFSPORT
Ibrahimai pasaules čempionātā svarcelšanā 13. vieta pēc B grupas sacensībām.
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Rebeka Ibrahima pasaules čempionātā paceļ 115 kilogramus, bet no atlikušajiem mēģinājumiem atsakās

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas pārstāve Rebeka Ibrahima (savulaik - Koha) svētdien Ķīnā pasaules svarcelšanas čempionātā pēc B grupas sacensībām atrodas 13. pozīcijā.

Rebeka Ibrahima pasaules čempionātā paceļ 115 kilo...

Ibrahima, kura sacenšas svara kategorijā līdz 61 kilogramam, divu vingrinājumu summā sakrāja 211 (96+115 kilogramus), kas pirms A grupas sacensībām, kurās startēs vēl desmit sportistes, dod 13. vietu.

Raušanā Latvijas pārstāve ar pirmo mēģinājumu tika galā ar 96 kilogramiem, bet nākamajos divos piegājienos viņai neizdevās pacelt 98 kilogramus. B grupā tas bija piektais labākais rezultāts.

Grūšanā Ibrahima pirmajā mēģinājumā pacēla 115 kilogramus smagu stieni un atteicās no atlikušajiem diviem mēģinājumiem.

A grupas sportistes startēs plkst. 13 pēc Latvijas laika.

Pasaules čempionāts Ķīnā noslēgsies nākamsvētdien.

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