Ibrahimai pasaules čempionātā svarcelšanā 13. vieta pēc B grupas sacensībām.
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Šodien 12:58
Rebeka Ibrahima pasaules čempionātā paceļ 115 kilogramus, bet no atlikušajiem mēģinājumiem atsakās
Latvijas pārstāve Rebeka Ibrahima (savulaik - Koha) svētdien Ķīnā pasaules svarcelšanas čempionātā pēc B grupas sacensībām atrodas 13. pozīcijā.
Ibrahima, kura sacenšas svara kategorijā līdz 61 kilogramam, divu vingrinājumu summā sakrāja 211 (96+115 kilogramus), kas pirms A grupas sacensībām, kurās startēs vēl desmit sportistes, dod 13. vietu.
Raušanā Latvijas pārstāve ar pirmo mēģinājumu tika galā ar 96 kilogramiem, bet nākamajos divos piegājienos viņai neizdevās pacelt 98 kilogramus. B grupā tas bija piektais labākais rezultāts.
Grūšanā Ibrahima pirmajā mēģinājumā pacēla 115 kilogramus smagu stieni un atteicās no atlikušajiem diviem mēģinājumiem.
A grupas sportistes startēs plkst. 13 pēc Latvijas laika.
Pasaules čempionāts Ķīnā noslēgsies nākamsvētdien.