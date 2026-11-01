Marks Markess triumfē Malaizijā un nonāk soļa attālumā no kārtējā pasaules čempiona titula
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien izcīnīja drošu uzvaru motošosejas pasaules čempionāta "MotoGP" klases 18. posmā - Malaizijas "Grand Prix" - un pietuvojās čempiontitula nodrošināšanai.
Marks Markess ("Ducati Lenovo") startēja no otrās pozīcijas, taču jau pirmajā līkumā apsteidza no pirmās pozīcijas startējušo brāli Aleksu Markesu ("Gresini").
Turpinājumā Marks Markess palielināja pārsvaru un finišā apsteidza tautieti Pedro Akostu ("Red Bull KTM") par 4,172 sekundēm, kamēr labāko trijnieku noslēdza Alekss Markess.
Sestdien aizvadītajā sprinta sacīkstē ātrākais bija Akosta, bet Marks Markess finišēja otrais.
Kopvērtējumā pēc 18 posmiem Marks Markess ar 399 punktiem atrodas pirmajā pozīcijā un apsteidz spāni Horhi Martinu ("Aprilia"), kurš šajā nedēļas nogalē nestartēja savainojuma dēļ, par 44 punktiem. Markess pasaules čempiona titulu var nodrošināt jau nākamnedēļ Katarā paredzētajā posmā.
Trešais kopvērtējumā ar 332 punktiem ir itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), bet uzreiz ārpus labāko trijnieka ar 295 punktiem atrodas Akosta.
Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.