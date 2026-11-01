Smirnovs sarūgtina tautieti Punnenovu - Latvijas hokejistiem rezultatīvs vakars Šveicē
Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs sestdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā izcēlās ar precīzu metienu un palīdzēja "Ajoie" izcīnīt panākumu.
"Ajoie" viesos ar 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) uzvarēja vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvēto Rapersvilas-Jonas "Lakers".
Smirnovs pārspēja Punnenovu pirmajā trešdaļā, raidot ripu mājinieku vārtos vairākumā un panākot 1:1. Viņš šosezon 19 mačos izcēlies ar trīs gūtiem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas uzbrucējs spēlēja 18 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, uzvarēja sešos no 13 iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku vārtus sargāja Punnenovs, kurš tika galā ar 21 no 24 metieniem, atvairot 87,5% raidījumu.
Citā spēlē Rūdolfs Balcers tika pie divām rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" viesos ar 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) apspēlējot "Kloten" vienību.
Balcers tika pie rezultatīvas piespēles Cīrihes komandas pirmajos un otrajos vārtos. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajās 13 minūtēs un piecās sekundes divas reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas uzbrucējs šosezon 16 mačos izcēlies ar 13 (4+9) rezultativitātes punktiem.
Citās spēlēs Rodrigo Ābols un "Bern" mājās ar 1:8 (0:0, 0:0, 1:4) piedzīvoja sagrāvi pret "Zug", bet Harija Cjunska pārstāvētā "Lugano" viesos ar 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) atzina "Ambri -Piotta" pārākumu.
Turnīra līdere ar 47 punktiem 18 spēlēs ir "Lions", Langnavas "Tigers", kurai nevar palīdzēt savainotais Oskars Lapinskis, ar 29 punktiem 19 spēlēs atrodas ceturtajā vietā, "Bern" ar 28 punktiem 17 mačos ir sestā, "Ajoie" 25 punkti 19 spēlēs dod devīto vietu, "Lugano" ar 22 punktiem 18 cīņās ierindojas 12. pozīcijā, bet "Lakers" ar 19 punktiem 19 mačos ir 13. pozīcijā 14 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".