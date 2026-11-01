Basketbols
Šodien 11:18
Neticams panākums! Goldensteitas "Valkyries” otro pastāvēšanas sezonu noslēdz ar WNBA čempiontitulu
Goldensteitas "Valkyries" sestdien pirmo reizi triumfēja Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijā.
Finālsērijas izšķirošajā mačā "Valkyries" savā laukumā ar 68:63 (14:12, 10:18, 21:14, 23:19) pārspēja Atlantas "Dream" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-3.
Mājinieču uzvaru ar 30 punktiem sekmēja Gabija Viljamsa, kamēr vēl 11 un desmit punktus pievienoja Tifānija Heisa un Veronika Bērtone, kuras kontā arī desmit bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles.
Atlantas komandā Džordina Kenada izcēlās ar 18 punktiem, bet vēl 16 punktus guva Eliša Greja.
Pērn par WNBA čempionvienību kļuva Lasvegasas "Aces", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica latvietes Kitijas Laksas pārstāvēto Fīniksas "Mercury".