Ieva Maļuka labo Latvijas rekordu 200 metros uz muguras.
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Šodien 10:58
Pēc 11 gadiem krīt Latvijas rekords! Peldētāja Ieva Maļuka sasniedz iespaidīgu rezultātu
Latvijas sportiste Ieva Maļuka sestdien Rīgā sacensībās "Rīgas Sprints 2026" sasniedza jaunu Latvijas rekordu 200 metru peldējumā uz muguras, ziņo Latvijas Peldēšanas federācija (LPF).
Maļuka distanci veica divās minūtēs un 9,85 sekundēs un laboja iepriekšējo rekordu, kas kopš 2015. gada piederēja Kristīnai Šteinai, par 0,03 sekundēm.
Latvijas peldētāja 200 metru peldējumā uz muguras izcīnīja pārliecinošu uzvaru, pārspējot tuvāko sekotāju par vairāk nekā astoņām sekundēm.
"Rīgas Sprints 2026" sacensības, kas pulcē 409 peldētājus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Maltas, noslēgsies svētdien. Tās ir arī kvalifikācijas sacensības decembra sākumā paredzētajam pasaules čempionātam 25 metru baseinā, kas norisināsies Ķīnā.