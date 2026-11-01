Lietuvas basketboliste 20 gadu vecumā kļūst par WNBA čempioni - izskan runas par iespējamām romantiskām attiecībām ar ilggadēju komandas biedreni
Lietuvas basketbola spožākā jaunās paaudzes zvaigzne Juste Jocīte 20 gadu vecumā sasniegusi vēsturisku panākumu – viņa kļuvusi par pirmo lietuvieti, kura izcīnījusi pasaules spēcīgākās sieviešu basketbola līgas (WNBA) čempiones titulu. Jaunās basketbolistes karjera jau kopš pusaudzes gadiem bijusi saistīta ar dzīvi ārpus dzimtenes, bet nozīmīgu daļu šā ceļa viņa mērojusi kopā ar kādreizējo Spānijas izlases spēlētāju Lauru Kuevedo, ar kuru viņu, iespējams, saista arī romantiskas attiecības.
Jocītes pārstāvētā Goldensteitas "Valkyries" sestdien, 31. oktobrī, savā laukumā ar 68:63 pārspēja Atlantas "Dream", finālsērijā triumfējot ar 4:3.
Goldensteitas klubs sasniedza vēsturisku panākumu, kļūstot par čempionvienību jau otrajā pastāvēšanas sezonā. Nevienai jaunizveidotai komandai Ziemeļamerikas lielākajās profesionālajās sporta līgās kopš 1967. gada tas nebija izdevies tik ātri. Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīta Gabija Viljamsa, kura izšķirošajā mačā guva 30 punktus, no tiem 28 otrajā puslaikā.
Lai gan Jocīte izšķirošajā cīņā laukumā nedevās, viņa kļuvusi par pirmo Lietuvas basketbolisti, kas sasniegusi WNBA finālu un izcīnījusi čempiones titulu.
Lietuvietei debijas sezona Ziemeļamerikā nebija viegla. Viņas loma Goldensteitas komandā bija neliela – regulārajā čempionātā Jocīte aizvadīja 16 spēles, vidēji gūstot 3,1 punktu un izdarot 1,1 rezultatīvu piespēli. Arī izslēgšanas spēlēs basketboliste laukumā tika reti, tomēr 20 gadu vecumā viņa jau ieguvusi vērtīgu pieredzi un WNBA čempiones titulu.
Jocīte jau agrā pusaudzes vecumā tika uzskatīta par vienu no perspektīvākajām Eiropas basketbolistēm. 2019. gada nogalē, būdama vien 14 gadus veca, viņa pameta Lietuvu un devās uz Franciju, lai pilnveidotu meistarību leģendārā franču basketbolista, četrkārtējā NBA čempiona Tonija Pārkera izveidotajā akadēmijā.
Vienlaikus viņa pievienojās Lionas ASVEL sistēmai un jau 14 gadu vecumā debitēja Francijas augstākajā līgā, kļūstot par sacensību vēsturē jaunāko spēlētāju. Drīz pēc tam jaunā lietuviete sasniedza līdzīgu rekordu arī sieviešu Eirolīgā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tieši Lionas ASVEL komandā Jocītes karjeras ceļš savijās ar pieredzējušo Spānijas basketbolisti Lauru Kuevedo. Abu sportistu ilgstošā pazīšanās piesaistījusi arī basketbola līdzjutēju uzmanību. Interneta diskusijās izskanējuši minējumi, ka Jocīti un Kuevedo varētu vienot ne tikai basketbols, bet arī romantiskas attiecības. Atsevišķos medijos par lietuviešu basketbolisti pat apgalvots, ka Jocīte ir Kuevedo partnere.
30 gadus vecā Kuevedo savas karjeras laikā pārstāvējusi Spānijas valstsvienību, 2016. gadā izcīnot olimpisko sudrabu, bet 2023. gadā kļūstot par Eiropas vicečempioni. Abas basketbolistes vairākas sezonas bija ASVEL komandas biedrenes, bet 2025. gada vasarā abu karjeras turpinājās vienā virzienā – viņas pārcēlās uz Spānijas klubu Žironas "Spar Girona".
Jāatzīme, ka Jocītes triumfs ir nozīmīgs notikums Lietuvas sieviešu basketbola vēsturē. Līdz šim nevienai lietuvietei nebija izdevies pat sasniegt WNBA finālu.
Savukārt Latvijas basketbolistēm šāda pieredze jau ir. 2014. gadā Anete Jēkabsone-Žogota kļuva par WNBA čempioni Fīniksas "Mercury" sastāvā. Pērn tās pašas komandas rindās WNBA finālu sasniedza arī Latvijas izlases basketboliste Kitija Laksa. Tiesa, "Mercury" finālsērijā ar 0:4 atzina Lasvegasas "Aces" pārākumu.