Bļugers nežēlo bijušo komandu! Latvietim vārti un rezultatīva piespēle "Maple Leafs" uzvarā
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Toronto "Maple Leafs" izcīnot panākumu.
"Maple Leafs" viesos ar 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) pārspēja Vankūveras "Canucks", kuras rindās Latvijas hokejists pavadīja trīs iepriekšējās sezonas.
Bļugers vispirms tika pie rezultatīvas piespēles otrā perioda vidū, kad pēc viņa un Morgana Railija piespēlēm 3:1 panāca Zaks Makevens, bet aptuveni pusotru minūti līdz pamatlaika beigām latvietis raidīja ripu tukšos mājinieku vārtos. Viņš šosezon 16 spēlēs iekrājis četrus (2+2) punktus.
Teodors Bļugers gūst vārtus pret savu bijušo vienību! 🚨 https://t.co/mFi0PLdmVw— zemledus (@zemledus) November 1, 2026
Šajā mačā Bļugers bija uz ledus 15 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, izpildīja trīs spēka paņēmienus, pa reizei paņēma un pazaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un uzvarēja četros no sešiem iemetieniem, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +2.
"Maple Leafs" rindās ar diviem (1+1) punktiem izcēlās arī Viljams Nīlanders, bet vēl vienu reizi mājinieku vārtos ripu raidīja Ostos Metjūzs. "Canucks" labā vārtus guva Broks Besers un Makss Sasons.
Toronto komandas vārtos Entonijs Stolarzs atvairīja 26 ripas, bet "Canucks" vārtsargs Lēvi Merilainens tika galā ar 24 metieniem.
"Maple Leafs" ar 18 punktiem 16 spēlēs Austrumu konferencē ieņem astoto vietu, kamēr "Canucks" ar septiņiem punktiem Rietumu konferencē ir pēdējā, 16. vietā.
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Savukārt Pitsburgas "Penguins" ar vārtsargu Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa izbraukumā ar 4:5 (2:2, 1:3, 1:0) zaudēja Monreālas "Canadiens", kas tika pie piektās uzvaras pēc kārtas.
Pitsburgas komandā pie trīs (1+2) punktiem tika Sidnijs Krosbijs un Ēriks Karlsons, bet Rikards Rakels un Tomijs Novaks izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli. Mājinieku panākumu sekmēja Džošs Andersons, kurš guva divus vārtus un rezultatīvi piepsēleja.
"Penguins" vārtus sargāja Sergejs Murašovs, kurš atvairīja 22 no 27 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džeikobs Folers tika galā ar 25 raidījumiem.
"Penguins" ar 12 punktiem 14 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā, bet "Canadiens" ar 20 punktiem ieņem trešo vietu.