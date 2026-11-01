Hamiltons atgriežas pirmajā starta vietā, kamēr Antonelli Meksikā tuvojas pasaules čempiona titulam
"Ferrari" pilots Luiss Hamiltons sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) 19. posma - Meksikas "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Hamiltons savu ātrāko apli trešajā kvalifikācijas sesijā veica minūtē un 16,514 sekundēs, par deviņām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot "Mercedes" pilotu Džordžu Raselu un par 0,119 sekundēm - komandas biedru Šarlu Leklēru.
Hamiltonam tas bija pirmais "pole position" kopš 2023. gada, bet čempionāta līderis Kimi Antonelli ("Mercedes"), kuram svētdien pietiek ar devīto vietu, lai nodrošinātu pasaules čempiona titulu, uzrādīja piekto ātrāko laiku (1:16,707).
Ceturtais finišēja Makss Verstapens no "Red Bull" (1:16,692), bet sestais - Lando Noriss no "McLaren" (1:16,824).
Septīto vietu ieņēma Verstapena komandas biedrs Isaks Adžārs, astoto un devīto - RB piloti Liams Losons un Arvids Lindblads, bet desmito - Pjērs Gaslī no "Alpine".
Tikai 13. bija otrs "McLaren" pilots Oskars Piastri.
Pirmajos divos treniņbraucienos ātrāko laiku bija uzrādījis Leklērs, bet trešajos - Noriss.
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Kopvērtējumā pirmajā vietā ar 365 punktiem atrodas Antonelli, 242 punkti ir Raselam, 241 punkts - Hamiltonam, 236 punkti - Verstapenam, 233 punkti - Leklēram, bet Norisam un Piastri ir attiecīgi 211 un 144 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 607 punkti, "Ferrari" - 474, bet "McLaren" un "Red Bull" ir guvušas pa 355 punktiem.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Lielās balvas" izcīņai notiekot Malaizijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".