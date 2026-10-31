Pasaules Jaunatnes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Senegālā
Sestdien Senegālā tika atklātas Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles.
FOTO: Dakarā krāšņi atklātas Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles, kurās startē arī latvieši
Sestdien Senegālā tika atklātas Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles.
Jau ziņots, ka sestdien kā pirmā Latvijas sportiste spēlēs startēja Sofija Kļujeva, kura piekrastes airēšanas priekšsacīkstēs ierindojās 21. vietā. Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
Spēles Dakarā ir pirmais šāda mēroga olimpiskās kustības pasākums Āfrikas kontinentā. Sacensības Latvijas atlētu pārstāvētajos sporta veidos un disciplīnās tiks aizvadītas trijos galvenajos sacensību reģionos.
Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi - piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, tekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadju norisināsies boksa un ušu sacensības.