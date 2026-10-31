"Lightning" ar 4:5 piekāpās Nešvilas "Predators".
Hokejs
Vakar 23:39
Girgensona “Lightning” NHL mačā atzīst pretinieku pārākumu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" sestdien Nešvilā pēcspēles metienos piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) izbraukuma spēlē.
"Lightning" ar 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1) piekāpās Nešvilas "Predators". Girgensons ķermeņa lejasdaļas traumas dēļ nebija iekļauts pieteikumā.
"Lightning" rindās vārtus guva Džons Kārlsons, Džeiks Gencels, Viktors Hedmans un Konors Gīkijs, bet trīs rezultatīvas piespēles sakrāja Ņikita Kučerovs.
Mājiniekiem ar precīziem metieniem izcēlās Rīds Šeifers, Ādams Ēdstrems, Džeidens Strabls un Stīvens Stakoss vairākumā, ceturtajā metienu sērijā realizējot arī vienīgo pēcspēles metienu.
"Lightning" ar 18 punktiem 13 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu, bet "Predators" ar 15 punktiem 14 mačos ir devītā Rietumu konferencē.