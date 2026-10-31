Latvijas basketbolists Blumbergs palīdz Saragosas komandai izcīnīt graujošu uzvaru Spānijā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs sestdien guva deviņus punktus Saragosas "Casademont" uzvarā savā laukumā Spānijas basketbola līgas (ACB) spēlē.
"Casademont" ar 107:78 (23:21, 25:19, 30:20, 29:18) pārspēja "Girona".
Blumbergs laukumā pavadītajās 30 minūtēs un 50 sekundēs realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Viņa kontā arī piecas atlekušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, kļūda, bloķēts metiens, trīs izprovocētas piezīmes, +/- rādītājs +19 un efektivitātes koeficients 17.
Rezultatīvākais mājiniekiem ar 21 punktu un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Giljems Vivess, bet pretinieku komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Hasels Peress.
Vēl sestdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Mursijas UCAM savā laukumā tiekas ar "Lleida", bet Kārļa Šiliņa pārstāvētā Akoruņas "Coruna" uzņem Rodiona Kuruca pārstāvēto Vitorijas "Baskonia".
Pagājušajā sezonā par Spānijas čempioni kļuva "Valencia", kas finālsērijā ar 3-1 pārspēja "Barcelona".