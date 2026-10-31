"VEF Rīga" savā laukumā piedzīvo nepatīkamu zaudējumu Tartu basketbolistiem
"VEF Rīga" sestdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē savā laukumā piekāpās Igaunijas komandai "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
"VEF Rīga" zaudēja ar 74:86 (34:25, 17:15, 9:18, 14:28). Rīdziniekiem 20 punktus un 14 atlekušās bumbas sakrāja Metjū Rodžerss, 14 punktus un astoņas atlekušās bumbas - Mareks Mejeris, bet 10 punktus guva Ojārs Siliņš.
Viesiem 20 punktus, 11 atlekušās bumbas un astoņas izprovocētas piezīmes sakrāja Omars Elšeihs, 18 punktus un astoņas atlekušās bumbas - Kristofers Meidohs, bet pa 15 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sakrāja Kīts Paleks un Maks Smits-Makīvens, izceldamies arī ar attiecīgi septiņām un sešām atlekušajām bumbām.
Pirmos divus punktus guva viesu spēlētājs Kristofers Meidohs, bet drīz mājinieki pārņēma vadību, tik vien ļaujot Tartu basketbolistiem kā izlīdzināt rezultātu pēc Kīta Paleka tālmetiena - 19:19.
Līdz ceturtdaļas beigām "VEF Rīga" panāca deviņu punktu pārsvaru, bet otrajā ceturtdaļā mājinieku pārsvars svārstījās abpus desmit punktu atzīmes, ceturtdaļas vidū pēc Riharda Berkolda āķa metiena sasniedzot lielāko pārsvaru - 49:35.
Trešo ceturtdaļu labāk aizvadīja viesi, pusotru minūti pirms ceturtdaļas beigām pēc Meidohs āķa metiena izvirzoties vadībā ar 57:56.
Līdzīgā cīņā noritēja spēle līdz 63:63, taču tad tālmetienu trāpīja viesu spēlētājs Maks Smits-Makīvens, līdz cīņas beigām Tartu basketbolistiem pārsvaru palielinot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Par turnīra līderiem ir kļuvuši "Rīgas zeļļi", kas ir izcīnījusi septiņas uzvaras septiņās spēlēs, "VEF Rīga" septiņām uzvarām astoņās cīņās ir otrā, bet "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" ar bilanci 5-2 ir piektā.
Jau ziņots, ka sestdien "Rīgas zeļļi" izbraukumā ar 93:87 pieveica Tallinas "Bigbank"/"Kalev", bet savā laukumā "Ogre" ar 101:77 pārspēja Keilas "Basket" un "Liepāja" ar 112:54 sagrāva "Viimsi".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte" (LU), "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".