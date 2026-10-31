„Rīgas zeļļi” spraigā cīņā izrauj uzvaru Tallinā un turpina sezonu bez zaudējumiem
"Rīgas zeļļi" sestdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izbraukumā pieveica Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
"Rīgas zeļļi" uzvarēja ar 93:87 (21:18, 24:20, 22:35, 26:14).
Uzvarētājiem ar 28 gūtiem punktiem izcēlās Tonijs Pērkinss, 14 punktus, piecas atlekušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Martīns Varns, 12 punktus guva Toms Skuja, bet desmit punktus un desmit atlekušās bumbas sakrāja Ivans Tkačenko.
Mājinieku rindās Rinalds Mālmanis sakrāja divus punktus un piecas atlekušās bumbas.
Rezultatīvākie Tallinas komandā ar 19 punktiem bija Kevons Alens, kurš sakrāja arī sešas rezultatīvas piespēles, un Džeikobs Falko, kura kontā arī septiņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas.
"Rīgas zeļļi" ar bilanci 7-0 ieņem otro vietu, bet "Bigbank"/"Kalev" ar bilanci četrām uzvarām septiņās spēlēs ir septītā.
Pirmos trīs punktus ar tālmetienu guva rīdzinieku spēlētājs Ivans Tkačenko, taču mājinieki drīz pārņēma vadību, vairākkārt iegūstot astoņu punktu pārsvaru. Ar 14:0 izrāvienu otrās ceturtdaļas sākumā "Rīgas zeļļi" pēc Martīna Varna tālmetiena panāca vadību ar 24:18.
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Deimiens Forests ar trīspunktu gājienu rezultātu izlīdzināja - 29:29, bet viesi vēlreiz atrāvās rezultātā, pēc diviem precīziem Tonija Pērkinsa soda metieniem izvirzoties vadībā ar 45:36.
Pēc Kevona Alena trīspunktu metiena trešās ceturtdaļas vidū mājinieki samazināja atpalicību līdz vienam punktam (51:52), taču vadībā netika līdz trešās ceturtdaļas vidum, kad guva 12 punktus pēc kārtas, pēc Rinalda Mālmaņa divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 69:60.
Nākamos piecus punktus guva rīdzinieki, taču vadībā tika vien 34. minūtē pēc Klāva Čavara precīza soda metiena - 76:75. Pēc 80:78 mājinieku labā trīspunktu metienu realizēja Pērkinss, un mājinieki spēja vien divreiz (81:81 un 85:85) izlīdzināt rezultātu, uzvaru svinot "Rīgas zeļļiem".
Jau ziņots, ka sestdien savā laukumā "Ogre" ar 101:77 pārspēja Keilas "Basket" un "Liepāja" ar 112:54 sagrāva "Viimsi".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte" (LU), "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
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