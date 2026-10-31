Astoņi vārti vienā spēlē! Kijivas “Capitals” neatstāj cerības Rīgas HS/“Dinaburga”
Kijivas "Capitals" sestdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlē izcīnīja graujošu uzvaru.
"Capitals" savā laukumā ar 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) pārspēja Rīgas HS/"Dinaburga" vienību.
Uzvarētāju labā pa diviem vārtiem guva Pauls Svars, Kevins Strādnieks un Rustams Begovs, pa vienai reizei viesu vārtos ripu raidīja Luks Žukausks un Harijs Brants, bet trīs rezultatīvas piespēles iekrāja Gatis Sprukts un Deivids Sarkanis. Vienīgos Rīgas HS/"Dinaburga" vārtus guva Armands Apsītis.
Citā spēlē "Liepājas hokeja komanda" izbraukumā ar 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) guva panākumu pār Elektrēnu "Energija".
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā pirmās trešdaļas vidū, bet trešdaļas turpinājumā mājinieku vārtos ripu raidīja Niklāvs Lagzdiņš un Kristaps Nīmanis, un liepājnieki pārņēma vadību ar 2:1. Trešajā periodā Liepājas komandas vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Dāniels Andersons, panākot 3:1.
"Capitals" ir 22 punkti 14 spēlēs, "Mogo"/RSU iekrājusi 21 punktu 11 mačos, "Zemgale"/LBTU vienībai ir 14 punkti deviņās cīņās, Tallinas "Panter" - 14 punkti 11 cīņās, bet "Liepājas hokeja komanda" tikusi pie 14 punktiem 12 mačos. Pa sešiem punktiem attiecīgi 12 un 13 spēlēs ir Rīgas "Prizma"/RTU un Rīgas HS/"Dinaburga" komandai, pieci punkti desmit spēlēs ir Viļņas "Hockey punks" hokejistiem, bet četrus punktus astoņās spēlēs ir sakrājusi Elektrēnu "Energija".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus. Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
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OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm.
Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.