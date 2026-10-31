Izšķirošajā cīņā piekāpjas Igaunijai - Latvijas U-20 volejbolisti EČ atlasi turpinās otrajā kārtā
Latvijas U-20 vīriešu volejbola izlase sestdien Armēnija 2027. gada Eiropas U-20 čempionāta (EČ) atlases pirmās kārtas izšķirošajā cīņā piedzīvoja zaudējumu un netika pie ceļazīmes uz finālturnīru.
Noslēdzot kvalifikācijas pirmās kārtas turnīru otrajā vietā, latvieši iekļuva atlases otrajā kārtā, kas notiks janvārī.
Izšķirošajā cīņā par ceļazīmi uz meistarsacīkstēm Latvija ar 1-3 (22:25, 22:25, 30:28, 13:25) zaudēja vienaudžiem no Igaunijas.
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Tomass Silavs, Aksels Marks Džeriņš pievienoja 14 punktus, kamēr Arturs Gulovs maču noslēdza ar desmit punktiem. Igauņu panākumu ar 36 punktiem sekmēja Andress Jefanovs.
Jau ziņots, ka B grupā latvieši ar 3-2 (23:25, 25:19, 25:22, 18:25, 15:10) uzvarēja Ukrainas vienaudžus un ar 3-1 (22:25, 25:13, 25:11, 25:18) apspēlēja Armēniju, nodrošinot pirmo vietu grupā. Arī igauņi A grupā uzvarēja abās cīņās.
EČ kvalifikācijas pirmās kārtas turnīrs vienlaicīgi bija arī Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionāts. Turnīra uzvarētāji kvalificējās Eiropas U-20 čempionāta finālturnīram, bet otrās līdz ceturtās vietas ieguvēji iekļuva atlases otrajā kārtā, kas notiks janvārī.
Latvijas komandas kodolu veido 2009. un 2010. gadā dzimušie spēlētāji, kuriem ir pievienojušies daži 2008. gadā dzimušie volejbolisti. Divi spēlētāji šoruden kopā ar Latvijas valstsvienību sasniedza izslēgšanas spēļu turnīru Eiropas pieaugušo meistarsacīkstēs - komandas kapteinis Tomass Silavs un Arturs Gulovs, kurš U-20 izlasē "libero" vietā tika iespēlēts "otrā tempa" pozīcijā.
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Iepriekšējā Eiropas U-20 čempionātā 2024. gadā Latvija finālturnīrā izcīnīja 13. vietu.
Nākamā gada finālturnīrā, kas no 21. līdz 30. jūlijam notiks Horvātijā un Melnkalnē, piedalīsies 16 komandas, bet vēl astoņām būs iespēja krāt starptautisko spēļu pieredzi Eiropas līgas turnīrā.
Latvijas U-20 vīriešu volejbola izlases sastāvs: cēlāji - Kristers Elksnis, Mārtiņš Jaundžeikars; pirmā tempa uzbrucēji - Gustavs Auniņš, Nikita Livča, Rainers Veips, Mariss Vikse; otrā tempa uzbrucēji - Ernests Pastars, Arturs Gulovs, Tomass Silavs, Ričards Birža; diagonāles uzbrucēji - Emīls Ieviņš, Aksels Marks Džeriņš; "libero" - Olivers Pope, Edijs Eikens.