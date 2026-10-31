Pirmo reizi Āfrikā notiek olimpisks sporta pasākums - uz starta jau izgājusi Latvijas airētāja
Šodien, 31. oktobrī, Senegālas galvaspilsētā Dakarā sākas vēsturiskas Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles — pirmās, kas tiek rīkotas Āfrikā. Lai gan spēļu svinīgā atklāšanas ceremonija paredzēta tikai vakarā, Latvijas komandai sacensības sākas jau dienas pirmajā pusē, kad pirmo startu piekrastes airēšanā aizvadīja Sofija Kļujeva.
Latviju šajā festivālā kopumā pārstāvēs 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Delegācijas sastāvā iekļauti 40 dalībnieki: līdzās 18 jaunajiem atlētiem komandā strādā 14 treneri un tehniskā personāla speciālisti, 3 medicīnas darbinieki, kā arī 5 komandas vadības un informatīvā atbalsta pārstāvji, nodrošinot vispusīgu atbalstu jauniešu karjeras nozīmīgākajā startā.
Šajā ciklā Latvijas jaunajiem talantiem izdevies izcīnīt ceļazīmes un kvotas īpaši plašā un daudzveidīgā disciplīnu klāstā. Mūsu valsts vārds Dakarā izskanēs 3x3 basketbolā, breika dejās, boksā, burāšanā, peldēšanā, piekrastes airēšanā, pludmales cīņā, šosejas riteņbraukšanā, u-šu, taekvondo, triatlonā un vieglatlētikā.
Ņemot vērā klimata specifiku un sacensību kalendāra grafiku, Latvijas delegācijas loģistika tiek īstenota pakāpeniski - sportisti Dakarā ierodas tieši uz saviem startiem un sacensību vietā neuzturas ilgāk par nepieciešamo. Šobrīd Senegālā atrodas peldētāji, u-šu un piekrastes airēšanas pārstāvji, kā arī treneri un komandas vadība. Pārējie atlēti pievienosies atbilstoši savu disciplīnu norises laikiem, savukārt jau tuvākajās dienās Latvijas komandai gaidāmi atbildīgi starti piekrastes airēšanā un u-šu.
Šovakar paredzētajā spēļu atklāšanas ceremonijā šobrīd ir plānota arī Latvijas delegācijas dalība, paturot prātā, ka organizatoriskās niansēs vēl iespējamas izmaiņas. Latvijas valsts karogu spēļu svinīgajā atklāšanas ceremonijā 31. oktobrī nesīs peldētāja Vitālija Kuzina un u-šu pārstāvis Roberts Ritenbergs.
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Komanda Latvija šaja atklāšanas ceremonijā plāno piedalās kopā ar tuvākajiem partneriem - Baltijas valstīm un Ziemeļvalstu sabiedrotajiem -, lai vienotā spēkā demonstrētu atbalstu Ukrainai. Esam klātesoši Dakarā, lai gan emocionāli, gan fiziski apliecinātu solidaritāti un būtu līdzās Ukrainas jaunajiem atlētiem.