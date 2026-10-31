RSU basketbolistes Baltijas līgā pieveic “TTT Juniores”
"Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU) sestdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) mačā savā laukumā ar 87:79 (22:15, 19:19, 24:25, 22:20) pārspēja citu Latvijas komandu - "TTT Juniores".
Mājinieču panākumu ar 22 gūtajiem punktiem sekmēja Emīlija Trofimenko, Madara Šakalova guva 12 punktu, bet vēl 11 punktus pievienoja Evelīna Sirsniņa. "TTT Juniores" no zaudējuma neglāba Zane Dzenīte, kura iekrāja 19 punktus un četras pārtvertas bumbas, kamēr Nadīne Graudiņa guva 16 punktus.
RSU ar divām uzvarām sešās spēlēs turnīra tabulā ieņem septīto vietu, kamēr "TTT Juniores" ar bilanci 1-5 ierindojas devītajā pozīcijā 11 komandu konkurencē.
A divīzijā no Latvijas komandām spēlē "Liepāja"/LSSS, "Rīgas Stradiņa universitāte", "TTT Rīga" un "TTT Juniores", bet B divīzijā - "Daugavpils Universitāte", "TTT kadetes" un RSU-2.
Abās divīzijās komandas aizvada divu apļu turnīru, pēc tam izslēgšanas spēļu turnīrā noskaidrojot četras finālčetrinieka komandas. Pēc WBBL sezonas Latvijas komandas sāks Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) turnīru, kur "play-off" izspēlē noskaidros LSBL čempiones. Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" finālā ar 79:94 piekāpās Viļņas "Kibirkštis", kas uzvarēja otro sezonu pēc kārtas.