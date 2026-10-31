Hokejs
Šodien 14:35
AHL duelī starp latviešiem Ravinskis un Tralmaks tiek pie rezultatīvām piespēlēm
Latvijas hokejisti Anrī Ravinskis un Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm, Ravinska pārstāvētajai Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) pārspējot Tralmaka Beikersfīldas "Condors".
Ravinskis tika pie rezultatīvas piespēles uzvarētāju otrajos vārtos, kad pirmās trešdaļas vidū pēc viņa un Kirila Kudrjavceva piespēlēm 2:0 panāca Tajs Millers. Latvijas uzbrucējs maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tikmēr Tralmaks izcēlās ar rezultatīvu punktu vienīgajos mājinieku vārtos, kurus trešā perioda pirmajā minūtē guva Džeimss Stefans. Latvietis arī vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Ravniskis astoņās spēlēs iekrājis piecas rezultatīvas piespēles, kamēr Tralmaks ticis pie divām rezultatīvām piespēlēm. "Canucks" ar 15 punktiem desmit spēlēs Rietumu konferencē ieņem trešo vietu, bet "Condors" ar sešiem punktiem astoņās cīņās ierindojas 14. pozīcijā.