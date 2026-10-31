Par Latvijas Tenisa savienības prezidentu ievēlēts uzņēmējs Mārcis Apsītis
Piektdien, 30. oktobrī, par Latvijas Tenisa savienības prezidentu ievēlēts arhitekts, uzņēmējs un ilggadējais Diplomātu tenisa kluba prezidents Mārcis Apsītis.
Apsītis amatā nomainīs Egīlu Valeini, kurš LTS vadīja kopš pērnā gada novembra. Jaunā LTS prezidenta paziņojumā teikts, ka viņa prioritātes būs Latvijas tenisa attīstības vīzijas pilnveidošana, visas tenisa sabiedrības saliedēšana un ilgtspējīgas attīstības sistēmas veidošana, kuras centrā ir bērns, viņa iespējas spēlēt tenisu, attīstīt savas prasmes un sasniegt personīgos un sportiskos mērķus.
Apsītis uzsver, ka LTS uzdevums ir apvienot klubus, trenerus, spēlētājus un vecākus, veidojot vidi, kurā visa tenisa sabiedrība strādā kopīga mērķa vārdā.
"Vispirms izvērtēsim esošo situāciju, uzklausīsim biedrus un sāksim ar konkrētiem darbiem. Ar atklātību, sadarbību un kopīgu redzējumu veidosim modernu un vienotu Latvijas tenisu, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un viņa iespējas attīstīties," LTS citē Apsīša teikto.
Jaunajā LTS valdē ievēlēti arī Jānis Zelmanis, Aivars Aksenoks, Edgars Rauza, Sergejs Bogačovs, Irina Kuzmina-Rimša, Anna Barinova, Juliāna Poļanska, Lilita Didriksone, Jānis Muktupāvels un Elans Strazdiņš.