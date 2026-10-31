Rodrigo Ābols gūst vārtus un rezultatīvi piespēlē uzvarētā Šveices līgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols piektdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā izcēlās ar precīzu metienu un rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai "Bern" viesos ar 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) pārspējot Denisa Smirnova pārstāvēto "Ajoie".
Trešās trešdaļas izskaņā Ābols guva Bernes komandas trešos vārtus, bet 11 sekundes vēlāk pēc viņa piespēles 4:1 panāca Rodvins Dionisio. Viņš šosezon 15 mačos iekrājis 14 (7+7) rezultativitātes punktus.
Latvijas uzbrucējs šajā spēlē uz ledus bija 15 minūtes un 43 sekundes un izcēlās statistikā ar pieciem metieniem pa vārtiem un diviem bloķētiem metieniem, uzvarēja 13 no 22 iemetienos, kā arī tika pie pozitīva lietderības koeficienta +3.
Mājinieku rindās Smirnovs spēlēja 20 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem un uzvarēja desmit no 17 iemetienos, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vēl Rūdolfs Balcers un Cīrihes "Lions" mājās ar 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 2:1) pēcspēles metienu sērijā pārspēja "Ambri -Piotta" vienību, Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar vārtsargu Ivaru Punnenovu uz rezervistu soliņa izbraukumā ar 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:3) pēcspēles metienu sērijā piekāpās "Davos", bet Langnavas "Tigers", kurai nevar palīdzēt savainotais Oskars Lapinskis, viesos ar 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) zaudēja "Zug".
Turnīra līdere ar 44 punktiem 17 spēlēs ir "Lions", "Tigers" ar 29 punktiem 19 spēlēs atrodas ceturtajā vietā, par vienu pozīciju zemāk ar 28 punktiem 16 mačos ir "Bern", Harija Cjunska pārstāvētā "Lugano" ar 22 punktiem 17 cīņās atrodas 11. pozīcijā, 12. vietā ar 22 punktiem 18 spēlēs ir "Ajoie" komanda, bet "Lakers" ar 19 punktiem 18 mačos ir 13. pozīcijā 14 komandu konkurencē.
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Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".