"Manī valda dusmas!" Hokejists Freibergs neslēpj sašutumu par Krievijas atgriešanos hokejā
Hokejists Ralfs Freibergs neslēpj vilšanos par Sporta arbitrāžas lēmumu pielaist Krievijas izlases visiem IIHF pasaules čempionātiem.
"Vakardienas starptautiskās arbitrāžas tiesas spriedums man bija šoks. Manī valda dusmas, vilšanās un neizpratne!" vietnē "Facebook" norāda Freibergs. "Taču šokētiem vajadzētu būt tikai hokejistiem un cilvēkiem, kuri ar visu sirdi atbalsta šo sporta veidu un iestājas pret teroristiskas valsts atgriešanos starptautiskajā arēnā."
"Visvairāk mani pārsteidz tas, ka šokā ir arī Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) un tās biedri - valstu federācijas. Vai tiešām viņi nezināja par tiesvedību pret pašu pārstāvēto organizāciju? Vai tiešām netika izvērtēti iespējamie riski un turpmākā rīcība, lai to novērstu?" pārdomās dalās Freibergs.
"Tikai pirms mēneša notika IIHF kongress, kurā vēlēja jauno vadību un prezidentu. Tieši tad bija īstais brīdis lemt par nākotnes soļiem, nevis tagad demonstrēt šoku. Tieši IIHF nes galveno atbildību par šo situāciju."
"Pēc pēdējā PČ Šveicē es noslēdzu savas gaitas izlasē, tāpēc man šodien nav jāpieņem "grūtais" lēmums par atteikšanos spēlēt, ja viņus pielaistu atpakaļ. Es nespēlētu. Taču man ir bažas, ka viņu atgriešanās gadījumā visa atbildība, spēlēt vai boikotēt, tiks uzkrauta uz spēlētāju, nevis federāciju pleciem, kā to minēja jau Somijas federācija."
"Uzskatu, ka Latvija nevar atļauties boikotēt čempionātu viena pati, jo tad mūsu ceļš starptautiskajā hokejā būtu jāsāk no pēdējās divīzijas. Ar to hokejam Latvijā varētu likt punktu... diemžēl. Mēs varam šeit dusmoties, pārmest un kliegt, bet, kamēr citu valstu federācijas nevēlas ieņemt stingru pozīciju, mums vieniem nepietiek spēks. Sports jau sen ir politika, un tagad ir pienācis brīdis, kad šis jautājums jārisina valstu deputātiem, ministriem, diplomātiem un prezidentiem!"