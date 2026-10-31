Vilmanis ar septiņiem spēka paņēmieniem palīdz “Panthers” pārspēt “Jets”
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar septiņiem spēka paņēmieniem un palīdzēja Floridas "Panthers" ar 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) pārspēt Vinipegas "Jets".
Vilmanis laukumā pavadīja 16 minūtes un piecas sekundes, izdarīja divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un veica septiņus spēka paņēmienus. Vilmaņa lietderības koeficients bija -1. Pirmajā trešdaļā laukuma saimniekus vairākumā vadībā izvirzīja Sems Reinhārts, bet otrā perioda ievadā pārsvaru dubultoja Antons Lundels.
Otrās trešdaļas turpinājumā "Jets" samazināja deficītu pēc Kaila Konora gūtajiem vārtiem vairākumā, taču nepilnas piecas minūtes līdz trešdaļas beigām viesu vārtos vairākumā ripu raidīja Sets Džounss, atjaunojot "Panthers" divu vārtu pārsvaru.
Tuvojoties trešā perioda vidum, Vinipegas komanda vēlreiz samazināja "Panthers" pārsvaru līdz minimumam, šoreiz precīzam esot Morganam Beronam. Atlikušajā spēles laikā vēl divas reizes precīzs bija Lundels, kurš pamatlaika izskaņā arī raidīja ripu tukšos vārtos, panākot 5:2.
Latviešu aizsargs Uvis Balinskis palika ārpus "Panthers" pieteikuma. Uzvarētāju vārtus sargāja Akira Šmids, kurš tika galā ar 22 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Niko Douss atvairīja 33 ripas. Pēc 14 spēlēm Floridas "Panthers" ar 18 punktiem ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, bet "Jets" ar 11 punktiem Rietumu konferencē ierindojas 13. pozīcijā.