Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu.
Basketbols
Šodien 09:01
"Warriors" bez Porziņģa sastāvā pārspēj "Lakers"
Goldensteitas "Warriors", kurai nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā savā laukumā ar 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15) pārspēja Losandželosas "Lakers".
Mājinieku uzvaru ar 31 punktu un sešām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Stefens Karijs, Brendins Podžemskis pievienoja 21 punktu un sešas rezultatīvas piespēles, kamēr De'Antonijs Meltons iekrāja 16 punktus.
Losandželosas komandā rezultatīvākais ar 37 punktiem un septiņām bumbām zem groziem bija Luka Dončičs, kamēr Ostins Rīvzs maču noslēdza ar 21 punktu. Spēle tika aizvadīta NBA kausa izcīņas ietvaros.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Kad un vai vispār latvietis atgriezīsies ierindā, "Warriors" neziņo. "Warriors" ar trīs uzvarām sešās spēlēs Rietumu konferencē atrodas desmitajā pozīcijā, bet "Lakers" ar bilanci 4-2 ir piektā.