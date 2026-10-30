Bertāna pārstāvētajai "Dubai" uzvara Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" piektdien Dubaijā svinēja uzvaru Eirolīgas devītās kārtas spēlē.
"Dubai" ar 97:83 (19:22, 26:18, 29:20, 23:23) pārspēja Telavivas "Hapoel".
Bertāns spēlēja deviņas minūtes un 55 sekundes, netrāpot grozā nevienu no trim tālmetieniem un punktus negūstot. Viņa kontā arī rezultatīva piespēles, četri noteikumu pārkāpumi, izprovocēta piezīme pretiniekam un komandā sliktākais efektivitātes koeficients -5.
Dubaijas vienībā 20 punktus guva Filips Petruševs, 18 punktus - Elī Okobo un 17 punktus - Dveins Beikons, kurš sakrāja arī astoņas pretiniekiem izprovocētas piezīmes.
Pretiniekiem 15 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Vasilije Micičs.
Savukārt Vitorijas "Baskonia" bez Rodiona Kuruca sastāvā viesos ar 79:94 (16:26, 23:23, 20:26, 20:19) piekāpās Francijas vienībai Vilērbānas ASVEL.
Vitorijas komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kenets Farīds. Mājinieku labā 21 punktu guva Tairons Vašingtonas, kamēr vēl 20 punktus pievienoja Petijs Millss.
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"Dubai" ar sešām uzvarām deviņos mačos ieņem astoto vietu, bet "Baskonia" ar vienu uzvaru ir pēdējā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".