Krievijas normalizēšana, Porziņģa ārsta kļūda un ķīmiski apdegumi Liepājā – aizejošā nedēļa sportā
Foto: ZUMAPRESS.com
Cilvēki Ukrainā mirst, bet Krievijai esot jāatgriežas pasaules sportā, arī hokejā.
Sporta zvaigznes

Krievijas normalizēšana, Porziņģa ārsta kļūda un ķīmiski apdegumi Liepājā - aizejošā nedēļa sportā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Sporta draugus pasaulē šonedēļ īpaši satricināja neizprotami Starptautiskās Sporta arbitrāžas tiesas un Svarcelšanas federācijas lēmumi, bet Latvijā un Kalifornijā turpina aprunāt Kristapu Porziņģi – ja visam nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.

Krievijas normalizēšana, Porziņģa ārsta kļūda un ...

Starptautiskās Sporta arbitrāžas tiesa lēmusi, ka Krievijas hokeja izlasēm nekavējoties jāatgriežas pasaules čempionātu apritē. Pagaidām vēl nav skaidrība, kā tas tiks veikts, bet ļoti iespējams agresorvalstis redzēsim jau nākamā gada pasaules čempionātā.

Tāpat Krievijai jau piešķirts 2030. gada pasaules čempionāts svarcelšanā. Interesanti, ka šajā sporta veidā tik laicīgi noteikt rīkotājus nebūt nav ierasta prakse. Krievijas sportā daudz runā arī par Latvijas hokeja izlases leģendāro uzbrucēju Leonīdu Tambijevu, kurš iekūlies skandālos, vadot Okupantu līgas jeb KHL klubu Maskavas “Dinamo”.

Kristapa Porziņģa sāga nemazina apgriezienus. Goldensteitas “Warriors” esot izskatījuši iespējas lauzt līgumu ar latvieti, tikmēr pats Kristaps ir parādījies kāda Spānijā strādājoša zobārsta bildēs. NBA sezonas laikā publicētie attēli gan tika samērā ātri izdzēsti.

Liepājā notikušās enduro sacensības noslēgušās ar virkni ķīmisku apdegumu. “Liepājas metalurga” teritorijā notikušās sacensības daudziem paliks atmiņā ne tikai ar izaicinošo trasi.

Harijs Keins ieguvis savu pirmo Balon d’Or balvu, Kilians Mbapē aizvainojis Ķīnu, neziņa par Kristapa Zuša un Maira Brieža cīņu, kā arī Mārtiņa Seska un Renāra Franča uzvara sezonas pēdējās starptautiskajās sacensībās –

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