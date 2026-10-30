“Žalgiris” līdzjutējs par nacistu simbola demonstrēšanu saņem naudas sodu
Kauņas policija basketbola kluba Kauņas "Žalgiris" līdzjutējam noteikusi 150 eiro naudas sodu par svastikas izmantošanu Eirolīgas spēlē.
Septembra beigās uz plakāta, kas tika pacelts organizēto fanu tribīnēs arēnā "Žalgiris" spēles laikā starp Kauņas komandu un Pirejas "Olympiakos", bija redzama neliela svastika.
Kauņas apgabala policijas pārvaldes pārstāve Odeta Vaitkevičiene apstiprināja, ka šonedēļ par notikušo sastādīts protokols.
Administratīvo pārkāpumu kodekss par komunistisku vai nacistu simbolu izvietošanu paredz minimālo naudas sodu 300 eiro apmērā. 1996. gadā dzimušajam Kauņas iedzīvotājam tika piemērota puse no minimālā naudas soda, jo pēdējā gada laikā viņš nebija saukts pie atbildības par tamlīdzīgu pārkāpumu.
Savukārt Eirolīga noteica "Žalgiris" 30 000 eiro sodu par līdzjutēju rīcību, izmantojot svastiku.
29. septembrī īsi pirms Eirolīgas otrās kārtas spēles sākuma arēnas "Žalgiris" tribīnēs tika pacelts plakāts, kas veltīts ilggadējam līdzjutējam, kuram nesen futbola spēles laikā tika sniegta dzīvību glābjoša medicīniskā palīdzība. Plakātā bija attēlots fans, viņam palīdzošie mediķi un uzraksts "Ar šalli uz visiem laikiem".
Vēlāk tika atklāts, ka plakātā bija arī aizliegts simbols, kam, pēc Kauņas "Žalgiris" teiktā, nav nekādas saistības ne ar sākotnējo koncepciju, ne ar tā vēstījumu.
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Simbols bija uzzīmēts plakāta apakšējā labajā stūrī.
Kauņas "Žalgiris" paziņoja, ka stingri nosoda un nepieļauj antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un jebkādas citas naida formas, kā arī simbolus, kas simbolizē nacistu, padomju vai citus totalitārus režīmus.
Klubs norādīja, ka ir izveidojis plakātu un citu vizuālo atribūtu apstiprināšanas procedūru, un, gatavojoties šim pasākumam, tika iesniegts plakāta dizains, kuru klubs apstiprināja un kurā nebija aizliegtu simbolu.
"Žalgiris" ir sazinājies ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai noskaidrotu visus incidenta apstākļus.
Organizēta "Žalgiris" fanu grupa "Green White Boys" atvainojās par notikušo.
Pagājušās sezonas čempionvienības Pirejas "Olympiacos" basketbolisti ULEB Eirolīgas otrās kārtas mačā Kauņā uzvarēja ar rezultātu 93:91. Spēli Kauņā klātienē vēroja arī leģendārais basketbolists Šakils O'Nīls.
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Pagājušajā sezonā Kauņas komanda Eirolīgā ieņēma piekto vietu pamatturnīrā, ceturtdaļfinālā piekāpjoties Stambulas "Fenerbahce", bet Lietuvas Basketbola līgā uzvarēja.