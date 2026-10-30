Pieredzes un jaunības sajaukums. Paziņots Latvijas hokeja izlases sastāvs turnīram Vācijā
Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojusi tos hokejistus, kuri pārstāvēs nacionālo izlasi "Deutschland cup" no 5. līdz 8. novembrim.
Bez Latvijas izlases šajā kausa izcīņā piedalīsies arī mājiniece Vācija, Slovākija un Austrija. Harija Vītoliņa vadītā izlase uz Dīseldorfu dosies ar trīs vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un četrpadsmit uzbrucējiem.
Sastāvā ir tādi zināmi hokejisti kā vārtsargs Ivars Punnenovs, aizsargi Kristaps Zīle, Kristiāns Rubīns un uzbrucēji Rodrigo Ābols (atgriešanās izlasē pēc ilgāka pārtraukuma), Haralds Egle. Ir arī jaunas sejas kā vārtsargs Jānis Fecers un uzbrucēji Darels Dukurs (bijušā skeletonista Tomasa Dukura dēls), Bruno Osmanis un Daniels Serkins.
Tiešraidē visas Latvijas izlases “Deutschland Cup” spēles varēs vērot kanālā TV6.Pirmo kopīgo ledus treniņu Latvijas izlases aizvadīs otrdien, 3. novembrī Daugavas ledus hallē. Uz Vāciju mūsu izlase dosies trešdien.
Latvijas nacionālajā izlase “Deutschland Cup” līdz šim startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. “Covid-19” ierobežojumu dēļ, šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Tikmēr pērn Latvijas izlase izcīnīja vienu panākumu turnīrā, iegūstot trešo vietu. Vācijas kausa izcīņa norisinās kopš 1987. gada. Šis pēc kārtas būs 37. “Deutschland Cup” turnīrs.
Latvijas nacionālā izlase pirmo spēli “Deutschland Cup” aizvadīs 5. novembrī, plkst.17:15 (pēc Latvijas), tiekoties ar Slovākiju. Pēc tam Vītoliņa vadītā komanda 7. novembrī, plkst.19:30 spēkosies ar mājinieci Vāciju, bet dienu vēlāk plkst.12:00 turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju.