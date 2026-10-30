Žagars rezultatīvs pret zvaigžņoto čempioni "Sharks", Šmita klubs turpina zaudēt
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars piektdien guva 19 punktus Džedzjanas "Golden Bulls" zaudējumā savā laukumā Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) sestās kārtas mačā, bet Rolands Šmits sakrāja 16 punktus Ninbo "Rockets" zaudējumā mājas spēlē.
"Golden Bulls" ar 81:88 (24:25, 15:21, 21:17, 21:25) zaudēja Šanhajas "Sharks", kas ir esošā CBA čempione. Žagars spēlēja 27 minūtes un 34 sekundes, realizējot trīs no četriem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlekušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, kļūda, trīs personiskās piezīmes un +/- rādītājs -7.
Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais mājinieku rindās, bet viesiem ar 32 punktiem, astoņām atlekušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Brendons Gudvins. "Sharks" komandā spēlē labi zināmi bijušie NBA spīdekļi kā DeAndželo Rasels (deviņi punkti, septiņas piespēles) un Džavals Makgī (divi punkti).
"Rockets" ar 91:107 (22:26, 21:31, 22:31, 26:19) zaudēja Šeņjanas "Liaoning Flying Leopards". Šmits laukumā pavadītajās 30 minūtēs un deviņās sekundēs realizēja visus piecus divpunktu metienus un divus no pieciem tālmetieniem, bet netrāpīja grozā abus soda metienus. Latvieša rēķinā arī astoņas atlekušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs personiskās piezīmes un +/- rādītājs -5.
Mājinieku rindās rezultatīvāks par Šmitu ar 18 punktiem, piecām atlekušajām bumbām, septiņām rezultatīvām piespēlēm un piecām kļūdām bija Franko Milers. Uzvarētājiem 24 punktus guva Kailers Edvardss.
"Golden Bulls" ar četrām uzvarām ieņem septīto vietu 20 komandu konkurencē, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" ar sešiem zaudējumiem ir pēdējā.
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