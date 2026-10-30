"Warriors" galveno treneri Kristapa Porziņģa veselības sāga negaidīti pārsteigusi
Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers vietējā radio intervijā komentēja situāciju ap Kristapu Porziņģi.
Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis veselības pasliktināšanās dēļ, kuras likstas netiek konkretizētas, dienu pirms treniņnometnes sākuma pirms jaunās sezonas informēja Goldensteitas "Warriors", ka nepievienosies klubam.
Ja sākotnēji "Warriors" gaidīja latvieti atpakaļ, tad kopš sezona sākusies, situācija mainījusies. Porziņģis nav atradies kopā ar komandu, pirms tam vienu reizi tiekoties ar Maiku Danlīviju un Riku Selebrīni. Porziņģa nespēlēšana norādīta kā "nav kopā ar komandu", bet ESPN ziņojusi par latvieša karjeras beigu apsvēršanu un "Warriors" maiņas darījuma vai pat līguma laušanas iespējām. Nesen internetā neapmierinātību raisīja arī viņa iespējamā viesošanās Spānijā pie ortodonta.
"We have to take every single day and get our team ready for the next game. I check in with Kristaps occasionally to see how he's doing but we're moving forward and that's all we can do." Steve Kerr says the Warriors have to move on without Kristaps Porzingis | @WillardAndDibs https://t.co/EC8Mc8NXaM— 95.7 The Game (@957thegame) October 30, 2026
"Pavisam noteikti bijām pārsteigti par notikušo. Vasarā bijām konstantā komunikācijā ar Kristapu. Izklausījās, ka viņš jūtas labi līdz pat treniņnometnei, kad viss sarežģījās. Kopš treniņnometnes sākuma, viņam neesot ar mums, bija jāvirzās tālāk. Godīgi sakot, par visu šo situāciju neesmu ļoti daudz domājis. Mēs esam aizņemti ar ikdienas rūpēm par komandas sagatavošanu uz katru nākamo spēli. Dažkārt interesējos, kā Kristaps jūtas, taču mēs virzāmies tālāk. Tas arī ir vienīgais, ko varam darīt," par notikušo teica Kers, liekot diezgan skaidri noprast, ka viņš negaida latvieti atpakaļ sastāvā.
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums.