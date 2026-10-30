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"Warriors" galveno treneri Kristapa Porziņģa veselības sāga negaidīti pārsteigusi
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
Kristaps Porziņģis pēdējā laikā ir ļoti apspriests basketbola apcirkņos.
Basketbols

"Warriors" galveno treneri Kristapa Porziņģa veselības sāga negaidīti pārsteigusi

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers vietējā radio intervijā komentēja situāciju ap Kristapu Porziņģi.

"Warriors" galveno treneri Kristapa Porziņģa vesel...

Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis veselības pasliktināšanās dēļ, kuras likstas netiek konkretizētas, dienu pirms treniņnometnes sākuma pirms jaunās sezonas informēja Goldensteitas "Warriors", ka nepievienosies klubam.

Ja sākotnēji "Warriors" gaidīja latvieti atpakaļ, tad kopš sezona sākusies, situācija mainījusies. Porziņģis nav atradies kopā ar komandu, pirms tam vienu reizi tiekoties ar Maiku Danlīviju un Riku Selebrīni. Porziņģa nespēlēšana norādīta kā "nav kopā ar komandu", bet ESPN ziņojusi par latvieša karjeras beigu apsvēršanu un "Warriors" maiņas darījuma vai pat līguma laušanas iespējām. Nesen internetā neapmierinātību raisīja arī viņa iespējamā viesošanās Spānijā pie ortodonta. 

"Pavisam noteikti bijām pārsteigti par notikušo. Vasarā bijām konstantā komunikācijā ar Kristapu. Izklausījās, ka viņš jūtas labi līdz pat treniņnometnei, kad viss sarežģījās. Kopš treniņnometnes sākuma, viņam neesot ar mums, bija jāvirzās tālāk. Godīgi sakot, par visu šo situāciju neesmu ļoti daudz domājis. Mēs esam aizņemti ar ikdienas rūpēm par komandas sagatavošanu uz katru nākamo spēli. Dažkārt interesējos, kā Kristaps jūtas, taču mēs virzāmies tālāk. Tas arī ir vienīgais, ko varam darīt," par notikušo teica Kers, liekot diezgan skaidri noprast, ka viņš negaida latvieti atpakaļ sastāvā. 

Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums.

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NBAKristaps PorziņģisAtlantas "Hawks"Bostonas "Celtics"Vašingtonas "Wizards"

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